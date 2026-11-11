La patronal andaluza apunta a un seguimiento "escaso" del 11N y critica "acciones puntuales" de piquetes "coactivos"

Piquetes informativos en Mercasevilla. - UGT ANDALUCÍA

SEVILLA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) ha asegurado que el seguimiento de la huelga en la comunidad está siendo "escaso" y ha destacado que, aunque la primera hora de la mañana ha transcurrido con "normalidad", ha habido "acciones puntuales de piquetes coactivos" que han generado "tensión" al intentar "colapsar" la salida de los transportes públicos en servicios mínimos, la entrada y salida en centros puntuales, así como el "bloqueo" de algunas vías de acceso a las ciudades o a polígonos industriales.

Además, en un comunicado, la CEA ha agradecido a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado su "labor para garantizar la convivencia, la seguridad, y el ejercicio de todos los derechos". En la CEA, "mantenemos un contacto permanente con empresas, sectores y territorios para evaluar el seguimiento de la huelga y ofrecer a las empresas la información y el acompañamiento que puedan necesitar durante la jornada". Según la información que han ido aportando las empresas y los sectores, según la CEA, "el seguimiento de la huelga está siendo escaso".

De hecho, insiste la patronal, "en la mayoría de instalaciones y sectores se está trabajando con normalidad, siendo además reseñable que una parte de esas ausencias responde a la acción de los piquetes coactivos". Desde la Confederación de Empresarios de Andalucía han recordado que "los trabajadores pueden ejercer libremente su elección, nadie debe verse obligado a ausentarse de su puesto de trabajo, el seguimiento de la huelga es voluntario y ambas opciones deben convivir desde el respeto, sin presiones ni coacciones". Por último, ha apelado a la "responsabilidad de todos" y ha manifestado que "las diferencias de opinión no deben restringir la libertad, generar enfrentamiento o alterar la convivencia, que debe sustentarse en el respeto mutuo".