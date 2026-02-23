La patronal andaluza se ofrece a colaborar con las administraciones para agilizar la llegada de ayudas por el temporal

El presidente de la CEA, Javier González de Lara, en una entrevista en la Cadena SER Andalucía. - CADENA SER ANDALUCÍA

SEVILLA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, ha trasladado este lunes la disponibilidad de los empresarios andaluces para colaborar con las administraciones públicas, para que la tramitación y llegada de las ayudas que han anunciado para hacer frente a los daños ocasionados por la serie de temporales que han afectado a la región en lo que va de año sea "mucho más ágil".

Así lo ha trasladado el presidente de la patronal andaluza en una entrevista en el programa La Ventana Andalucía de la Cadena SER, seguida por Europa Press, en la que, al ser preguntado por las ayudas que tanto el Gobierno central como la Junta de Andalucía han anunciado para paliar las consecuencias de este tren de borrascas, ha comentado que "el éxito de una ayuda es que llegue", y le parece "una excelente noticia" que el Ejecutivo central se haya "comprometido" a que sus ayudas comiencen a llegar ya en el plazo de un mes, a partir de marzo.

González de Lara ha dicho que está "convencido" de que la Junta de Andalucía también va a "tener que agilizar" la tramitación de sus ayudas, si bien ha advertido de que "habrá que ver los decretos de convocatoria" de estas ayudas, porque hasta ahora lo que se han realizado son "anuncios mediáticos" que "luego tienen que concretarse en criterios de solicitud y desarrollo", ha agregado.

En esa línea, ha apuntado que le "extrañaría muchísimo que en un solo mes se puedan abonar esos importes" de ayudas, porque primero "tendrían que quedar muy acreditados", si bien ha indicado que "ojalá sea así", al tiempo que le pide a la Junta que "acelere" la tramitación de sus ayudas.

El presidente de la CEA ha agregado que ya hay "experiencia" de cómo se puede agilizar la tramitación de ayudas, y se ha remontado a la época de la pandemia de Covid-19, cuando "toda la cuestión de ayudas directas se agilizó muchísimo por parte de la Junta y también del Gobierno central", según ha destacado, y ha aludido a experiencias como las de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y los créditos ICO.

"Es decir, cuando se quiere se puede", ha dicho Javier González de Lara, que ha defendido que los empresarios deben sumarse a "pedir a la Administración que sea eficiente", así como se ofrecen también "a la ayuda de la tramitación", desde la premisa de que las "más de 800 organizaciones" a las que representa la CEA pueden ser "colaboradores para que esas ayudas lleguen de manera mucho más ágil".

ELECCIONES ANDALUZAS

Por otro lado, de cara a las elecciones andaluzas previstas para el mes de junio de este año, el presidente de la CEA ha recordado que el papel de la patronal "siempre es neutro" ante unos comicios, y de "colaboración con los candidatos que se presenten".

Ha apuntado además que la organización está elaborando un documento que "en breve" lo presentará, "cuando se convoquen las elecciones", con "propuestas empresariales para distintas formaciones políticas de cara a dichas elecciones, independientemente del color de cada una de las candidaturas".

"Para nosotros lo fundamental es que sean candidaturas que tengan en cuenta el valor de la empresa" y su "capacidad de ser un motor económico y de transformación, un motor social" y "de creación de valores", según ha abundado González de Lara, quien ha agregado que desde la CEA seguirán haciendo "pedagogía con las distintas formaciones políticas", desde la premisa de que la patronal andaluza huye "de la ideologización de la empresa" y "de los valores" que representan, así como cree "en la libertad de empresa, en la propiedad privada, en la libre actividad del ejercicio profesional y de las actividades de nuestras compañías, que son más de 550.000" en la comunidad autónoma.

Además, la CEA representa a "600.000 autónomos", un "ejército de hombres y mujeres que se dejan la piel todos los días", según ha subrayado Javier González de Lara, que ha apuntado que lo que quieren desde la patronal andaluza es que "las distintas formaciones políticas nos miren con respeto" y con afán de que sus programas políticos "sean próximos al empresariado".

"Nosotros no estamos en contra de nadie", y "lo que queremos es que se nos respete, que se nos tenga en consideración", que, por otra parte, "suele ser la tónica habitual", según ha continuado señalando el presidente de la CEA, quien ha concluido apuntando que "las distintas formaciones políticas viven en un modelo occidental de libre economía de mercado, y tendrían que ser muy ingenuos de pensar que se puede vivir en otro modelo estatista o con otra visión económica de la realidad".