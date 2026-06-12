PAU Andalucía 2027: Estos son los cambios en la ponderación de Matemáticas y Ciencias Generales según las carreras

Un momento de la realización de la PAU en la Universidad de Córdoba. - UCO

SEVILLA, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La PAU de Andalucía de 2027 incorporará cambios en la ponderación de Matemáticas y Ciencias Generales que afectarán al acceso a 84 grados universitarios y a decenas de dobles titulaciones en el sistema público andaluz.

Las modificaciones, aprobadas por el Distrito Único Universitario y publicadas este viernes en el BOJA, tendrán incidencia en la elección de asignaturas que realizará en las próximas semanas el alumnado que cursará segundo de bachillerato a partir de septiembre.

En concreto, se limitará el peso conjunto de Matemáticas II y Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II en determinadas titulaciones, y se reducirá de 0,2 a 0,1 la ponderación de Ciencias Generales en numerosos grados vinculados a Ciencias, Ciencias de la Salud e Ingeniería y Arquitectura.

En el caso de la primera modificación, que ya se acordó en 2025, en las carreras universitarias en las que las Matemáticas II y las Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II se ponderen con el máximo coeficiente --un 0,2--, sólo se considerará para el cálculo de la nota de admisión aquella que resulte más favorable de las dos, junto con otra materia distinta.

De esta manera, la decisión persigue alcanzar una alineación "más idónea" entre los perfiles de estudiantes que acceden a esos grados y las exigencias de competencias y saberes que se demandan en sus planes de estudio, con el objetivo final de que esas enseñanzas se afronten con éxito y no generen abandonos entre el alumnado.

Así, la Junta ha señalado que en los últimos años se viene observando una tendencia creciente que consiste en elegir ambas Matemáticas para lograr los cuatro puntos que son posibles obtener en la Fase de Admisión de la PAU, descartando otras que resultan igualmente relevantes para la formación universitaria que se desea iniciar, ya que también tienen la ponderación de 0,2, como en el caso de Biología o Química en los estudios de Medicina.

Esta modificación afecta a 37 grados y a tres de las cinco ramas de conocimiento: Ciencias de la Salud, Ciencias y Ciencias Sociales y Jurídicas. De ese conjunto, las Ciencias de la Salud, que aglutinan los títulos más demandados del sistema universitario público andaluz, son las que concentran la mayor incidencia, con la totalidad de sus 14 titulaciones. Entre ellas, destacan Medicina, Enfermería, Fisioterapia, Farmacia, Podología, Nutrición, Óptica y Optometría, Veterinaria, Psicología u Odontología.

El cambio de criterio también se verá reflejado en diez de los 14 grados del campo de las Ciencias, entre lo que se encuentran Biología, Bioquímica, Biotecnología, Ciencias del Mar, Estadística o Geología; así como en trece de las 33 enseñanzas que conforman las Ciencias Sociales y Jurídicas, entre ellas, Administración y Dirección de Empresas, Economía, Marketing e Investigación de Mercados, Análisis Económico o Inteligencia y Analítica de Mercados.

Además de los 37 títulos simples, la modificación del tratamiento también alterará la puntuación en 42 dobles grados, cuyos parámetros de ponderación se calculan a partir del procedimiento llevado a cabo en las enseñanzas simples.

ESTOS SON CAMBIOS EN LAS CIENCIAS GENERALES

Las Ciencias Generales, en segundo de bachillerato, tiene un carácter científico integrador, orientada principalmente al alumnado que no sigue itinerarios científicos especializados como Física, Química o Biología --materias de mayor profundización--, pero que necesita adquirir una base sólida de cultura científica.

Su finalidad no es alcanzar el nivel de conocimiento propio de las asignaturas de modalidad científica, sino proporcionar una visión global, coherente y aplicada de la ciencia contemporánea.

Precisamente por esta naturaleza integradora, se considera que dicha asignatura no debe ponderar con 0,2 en determinados grados universitarios que requieren una preparación previa más específica y profunda en algunas de las disciplinas que Ciencias Generales aborda de forma transversal.

Como consecuencia, su peso cambiará en gran parte de los grados en los que actualmente tiene asignada una ponderación de 0,2, rebajándose a 0,1. En concreto, en 47 grados simples y 26 dobles. Esa revisión se ha realizado por rama de conocimiento.

En el campo de la Ingeniería y Arquitectura, debido a la naturaleza de estos estudios, se considera más adecuado priorizar una preparación específica en materias como Física, Química o, en determinados casos, Biología. Por este motivo, se modifica la ponderación en todos los grados asociados a esta rama, en un total de 29.

En el caso de las Ciencias, la situación es similar a la anterior, ya que estos estudios también requieren conocimientos científicos más especializados, por lo que se ven afectadas siete enseñanzas.

En la rama de Ciencias de la Salud, también se considera prioritario disponer de una base más sólida en Química y Biología, por lo que esta asignatura rebaja la ponderación a 0,1 en la mayoría de los grados, en concreto en once.

Como excepción, se mantiene su valoración de 0,2 en Psicología y Terapia Ocupacional, donde el perfil competencial de la materia continúa siendo adecuado. A estos se suman los 26 grados dobles, cuyos parámetros de ponderación se calculan a partir del procedimiento llevado a cabo en las enseñanzas simples.

De igual modo, se ha considerado que el carácter transversal de las Ciencias Generales sigue siendo idóneo para 13 títulos simples (cuatro en Ciencias, dos en Ciencias de la Salud y siete en Ciencias Sociales y Jurídicas) y para 17 dobles grados.

CÓMO SE CALCULAN LAS NOTAS DE ACCESO Y DE ADMISIÓN

La nota de acceso, que es la que determina si una persona puede ingresar o no en la universidad, se calcula haciendo la media de los estudios de Bachillerato, que cuentan un 60%, y de la calificación de la Fase de Acceso de la PAU, que supone un 40%, y puntúa desde un mínimo de 5 hasta un máximo de 10 puntos.

La nota de admisión es la calificación final con la cual un estudiante solicita una plaza en un grado universitario concreto dentro del sistema público de educación superior en Andalucía.

Se obtiene sumando a la nota de acceso los puntos adicionales procedentes de la Fase de Admisión, parte voluntaria de la prueba en la que el alumno puede presentarse a un máximo de cuatro asignaturas de modalidad, con el objetivo de conseguir hasta cuatro puntos adicionales. Para el cálculo final solo se tendrán en cuenta las dos calificaciones más favorables entre las materias elegidas.

Estos puntos adicionales se determinan aplicando los llamados parámetros de ponderación, coeficientes que se asignan a cada materia según su afinidad con los estudios universitarios deseados. Dichos parámetros varían entre 0 y 0,2.

PONDERACIONES DE NUEVAS TITULACIONES DEL CURSO 2026/2027

Por otro lado, el BOJA también recoge la ponderación de las materias de modalidad que se ha aplicado a los tres grados correspondientes a la nueva programación académica 2025-2028 que se impartirán en el curso 2026/2027 y que no han sido previamente valorados.

Son los grados en Ingeniería en Energías Renovables; en Industrias del Español y sus Culturas; en Industria Digital, así como en Inteligencia y Analítica de Mercados.

De igual modo, el acuerdo de la Comisión del Distrito Único Universitario de Andalucía también recoge las ponderaciones que se aplicarán a esas mismas carreras en el curso 2027/2028 teniendo en cuenta las novedades señaladas.