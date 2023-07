Peal de Becerro volverá a salir a la calle el 14 de julio para pedir "justicia para Álvaro"

PEAL DE BECERRO (JAÉN), 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Peal de Becerro (Jaén) volverá a salir a la calle el 14 de julio para pedir "justicia para Álvaro", el joven de 29 años que murió en julio de 2022, víctima de las puñaladas recibidas durante una agresión que ha tuvo lugar en plena vía pública, junto al pub en el que la víctima trabajaba de portero.

La manifestación, para la que se ha pedido autorización a la Subdelegación del Gobierno en Jaén, está convocada a las 21,00 horas y saldrá del Ayuntamiento de Peal de Becerro, tal y como se está indicando a través de las redes sociales. De hecho, la manifestación comenzará cuando haya finalizado la misa que se oficiará por el primer aniversario de la muerte violenta de este joven.

"A muchas persona, se nos ha consumido un año y seguimos igual o peor. Ojalá nunca se tuviera que hacer este tipos de actos, pero nos ha tocado vivirlo y lo haremos de la mejor manera posible", señala el breve comunicado recogido en Facebook bajo el perfil de 'Justicia para Álvaro'.

"No lo hacemos solo por Álvaro, lo hacemos por toda su familia, amigos y vecinos que han tenido que soportar durante años las amenazas e insultos de ciertas personas", señalan y añaden que la manifestación tiene como objetivo que "no se olvide que a Álvaro lo asesinaron y que le tocó a él, pero podía haber sido cualquiera de los que estaba allí esa noche y no debemos de olvidar eso".

El joven falleció el 17 de julio de 2022. Por estos hechos se detuvo a cuatro personas y el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Cazorla (Jaén) decretó prisión provisional, comunicada y sin fianza para dos de los detenidos, de 18 y 20 años.

Testigos apuntaron a que hubo una discusión en la que estaban presentes los cuatro detenidos inicialmente, si bien en el hecho en sí del apuñalamiento parece que estuvieron implicados los dos jóvenes sobre los que se decretó el ingreso en prisión provisional.

Peal de Becerro ya salió a la calle de forma masiva hace un año cuando unas 2.000 personas se manifestaron en repulsa de esta muerte violenta. Lo hizo de forma pacífica, pero al término de la misma se produjeron incidentes.

Una vez disuelta la manifestación, un grupo de unas 1.000 personas se dirigió a la calle Andrés Segovia, donde residían los detenidos y sus familias. Fue entonces cuando se saltaron la línea de seguridad establecida por la Guardia Civil y lograron volcar tres vehículos propiedad de los detenidos, así como realizar algunas pintadas.

Cuando llegaron los refuerzos de la Guardia Civil, los asaltantes se dispersaron, pero un grupo se dirigió a la calle del Sol, donde residen familias de etnia gitana y sin ninguna conexión con los detenidos. Fue allí donde causaron daños a varias viviendas, todas ellas deshabitadas, e incluso se registró un incendio en una casa, al parecer provocado.

Entidades que representan a la población, como la Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas Fakali o la Sociedad Gitana Española, denunciaron estos hechos, tras los que huyeron familias gitanas por temor a represalias, al entender que podrían ser constitutivos de delitos de odio.

La Fiscalía Superior de Andalucía abrió diligencias de investigación penal por estos hechos y también emprendió acciones el Defensor del Pueblo de España después de recibir una queja desde la Sociedad Gitana Española.

En septiembre de 2022, Peal de Becerro volvió a manifestarse para pedir justicia para Álvaro y lo hizo con ua concentración que en esta ocasión transcurrió sin ningún tipo de incidente, ni antes ni después de la misma.