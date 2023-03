Pedro Fernández afea la "posición absolutamente cicatera" de Moreno con la presa de Rules (Granada)

GRANADA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha afeado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, la "posición tan absolutamente cicatera" que a su juicio mantiene con las canalizaciones de la presa de Rules después de que "no hace tanto tiempo anunciara que estaba dispuesto a pagar el cien por cien" y ahora haya ofrecido aportar 12 millones de euros.

Estas declaraciones se producen después de que Moreno haya anunciado este viernes que el Gobierno andaluz está dispuesto a poner la mitad del dinero que le corresponde a los regantes de la Costa de Granada de la ejecución de las canalizaciones de la presa de Rules, esto es, 12 millones de euros; y haya emplazado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a aportar los otros 12 millones restantes a fin de "desbloquear de una vez por todas" este proyecto y que comiencen las obras "cuanto antes".

Fernández ha criticado, en declaraciones a los periodistas, que durante el tiempo que el PP estuvo en el Gobierno central "no hizo absolutamente nada por la presa de Rules" mientras que el actual Ejecutivo de Pedro Sánchez "ha reactivado todo el procedimiento" y ha consignado ya 105 millones de euros que garantizan el ochenta por ciento de la inversión total.

"Por tanto, no sé a qué viene decir que el Gobierno de España no se implica en esta actuación" cuando "está demostrando fehacientemente" que "apuesta por la construcción de las canalizaciones de Rules", ha clamado Fernández, quien afirma no entender "esa posición tan absolutamente cicatera" de Moreno al "querer imputarle al Gobierno la mitad de ese veinte por ciento".

"Si estaba dispuesto a poner el cien por cien por qué no pone ese veinte por ciento, no lo entiendo de ninguna de las maneras", ha agregado, para insistir en que el Gobierno de España "está cumpliendo con la presa de Rules, con los regantes de toda la zona subtropical de la costa de Granada y va a seguir haciéndolo". En este contexto ha instado a Moreno a "dejarse de anuncios permanentes y a dedicarse a gestionar, poner el dinero y realmente trabajar por los andaluces".