Pedroche (Córdoba), con menos de 1.500 habitantes, inicia un proyecto de repoblación para atraer a nuevas familias

PEDROCHE (CÓRDOBA), 19 (EUROPA PRESS)

El municipio de Pedroche, ubicado en la comarca homónima, en el Norte de la provincia de Córdoba, cuenta en la actualidad con 1.456 habitantes y ha sufrido una pérdida de población del 11% en la última década, lo que le ha llevado a poner en marcha un programa de 15 meses, financiado mediante una subvención del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), "con la firme intención de frenar la despoblación e impulsar la vida y el desarrollo en nuestro municipio".

Así lo ha destacado el alcalde de la localidad, Juan Ignacio Romero, en un vídeo que ha difundido a través del perfil oficial en Facebook del Ayuntamiento pedrocheño, consultado por Europa Press y en el que ha explicado que esta iniciativa para acoger a nuevos pobladores en el municipio "significa que vamos a seleccionar perfiles, con situación legal, solvencia y ganas reales de integrarse, priorizando en familias con hijos y proyectos de emprendimiento".

"Este proyecto --ha proseguido-- conlleva escucha del territorio, búsqueda de vivienda y empleo, y acompañamiento para que el arraigo sea real y duradero". Por eso, según ha dicho dirigiéndose a los vecinos de Pedroche, "necesitamos vuestra colaboración", de modo que, "si tienes vivienda para alquilar o vender, si puedes ofrecer empleo o relevo en un negocio, o si quieres implicarte de alguna manera, este proyecto también es tuyo". Así, "entre todos, Pedroche puede volver a ganar población, servicios y vida comunitaria".

Todo ello en el marco de un proyecto de repoblación y dinamización rural cuya ejecución técnica corre a cargo de Proyecto Arraigo, una entidad especializada en procesos de repoblación efectiva que, según ha subrayado el alcalde de Pedroche, "lleva trabajando desde 2017 y ha acompañado a más de 1.000 familias a instalarse en más de 300 pueblos de 17 provincias".

En el caso de Pedroche y según han señalado desde Proyecto Arraigo, a pesar de sufrir la pérdida de población, el municipio aún "conserva fortalezas que lo hacen atractivo para quienes buscan iniciar una nueva vida en el medio rural", tales como "oferta de vivienda, oportunidades laborales ligadas al sector agroganadero y un entorno natural de calidad".

La primera fase del programa contempla un diagnóstico participativo para identificar recursos disponibles y necesidades locales. En paralelo, se desplegará una campaña informativa en el municipio para implicar a la ciudadanía, resolver dudas y animar a participar ofreciendo vivienda o generando empleo.

En las próximas semanas está prevista una charla pública de presentación, donde se explicarán los pasos del proceso de acompañamiento y la forma en que vecinos y familias podrán sumarse. El propósito del proyecto es que "la llegada de familias sea progresiva y sostenible, contribuyendo a reforzar servicios básicos, mantener negocios locales y dar nueva vida al tejido social de Pedroche".

Proyecto Arraigo tiene experiencia en más de 300 pueblos y su metodología, reconocida por la Unión Europea (UE), combina la "escucha activa del territorio, diagnóstico, selección de perfiles y acompañamiento integral hasta la plena integración social, laboral y comunitaria" de los nuevos pobladores.

Cuenta con una base de datos de más de 25.000 familias interesadas en trasladarse al medio rural. El 70% reside en España, el 46% son familias con hijos y más del 30% quiere emprender en su nuevo destino. Estos perfiles, "seleccionados cuidadosamente, aseguran que la llegada de nuevos pobladores sea sostenible y aporte valor al territorio", partiendo de la premisa de que "en los pueblos hay vida y oportunidades" y la labor de Proyecto Arraigo es "conectar a las familias que quieren empezar de nuevo con municipios que tienen capacidad para acogerlas".