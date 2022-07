La periodista Olivia Carballar sostiene que la Transición fue "una historia de fracaso" y no sólo de "éxito"

SEVILLA, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La periodista Olivia Carballar, autora del libro 'Yo también soy víctima. Estampas de la impunidad en la Transición', ha sostenido este jueves, en un curso de verano de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla sobre víctimas de la Transición, que dicho periodo de la historia de España es "probable" que fuera "una historia de éxito", pero que también fue "una historia de fracaso, de infamia".

Así lo ha manifestado al impartir la conferencia inaugural del curso de verano 'Víctimas de la transición. Luchando contra el silencio y el olvido', que, con el principal objetivo de "recuperar la memoria de la Transición", ha comenzado este jueves dirigido por el profesor de la Universidad de Sevilla Luis Ocaña Escolar, según ha informado la UPO en una nota.

Con motivo de su participación en el curso, Olivia Carballar ha asegurado que de la Transición "nos han intentado contar un discurso idílico para tapar la impunidad, en muchos casos". "La Transición es una historia de éxito, es probable, pero también una historia de fracaso, de infamia. La Transición fue también una etapa violenta, y negarlo o querer negarlo supone no reconocer la historia completa de este país y, por lo tanto, a las víctimas de este periodo", ha sostenido.

Para referirse a los crímenes acontecidos durante esta etapa histórica de España, Olivia Carballar ha apuntado a una investigación del periodista Mariano Sánchez Soler que cuantifica 591 asesinatos políticos en aquella época, la mayoría de ellos cometidos por ETA y los Grapo. Unos 188 crímenes fueron cometidos por parte de organizaciones fascistas, paramilitares o de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, según ha explicado.

"La familia de Juan Mañas, una de las víctimas del caso Almería, sigue hoy intentando explicar quién era ese joven y los otros amigos a los que unos guardias civiles dijeron confundir con etarras. La familia de Manuel José García Caparrós, muerto por el tan recurrente disparo al aire en la histórica manifestación del 77 en Málaga, continúa pidiendo justicia para un crimen impune. La familia de María José Bravo del Valle, violada y asesinada en 1980 en un crimen reivindicado por el Batallón Vasco Español, sigue viviendo con dolor", ha relatado.

La periodista ha remarcado que "lo que une a estas víctimas son muchas cosas, pero sobre toda una, que el Estado no les ha pedido perdón". "Hay gente que dice que no se pudo hacer nada. Es discutible, pero bueno. ¿Y ahora? ¿Ahora tampoco podemos reparar a estas víctimas? Para mí, más que lo que no se hizo entonces, lo inadmisible es lo que seguimos sin hacer ahora", ha opinado.

En relación a los juicios realizados por casos como los que ha referido, Olivia Carballar ha puesto de relieve que algunos se juzgaron, aunque otros no, "como el caso de María José Bravo del Valle, que nunca se juzgó ni investigó, o el de Germán Rodríguez en lo Sanfermines del 78".

Además, ha considerado que entre los que se juzgaron tampoco se hizo justicia. "Vuelvo al caso Almería, por ejemplo. En el banquillo de los acusados, tres de los once agentes de la Guardia Civil que detuvieron ilegalmente, torturaron y asesinaron a tres jóvenes inocentes fueron condenados por homicidio, no por asesinato", ha remachado antes de subrayar que "cumplieron las condenas de forma parcial, en condiciones privilegiadas".

También ha aludido a la "matanza de Vitoria, cuyos hechos fueron sobreseídos y las víctimas tuvieron que recurrir muchos años después a la justicia argentina para que, al menos, se investigaran".

En este sentido, Olivia Carballar cree que lo que reclaman las víctimas y sus familiares es ser reconocidos como víctimas, acabar con la impunidad y que no se manipule la Historia. "Todavía existe una ley de secretos oficiales que data de la dictadura. El actual presidente del Gobierno ha anunciado recientemente una reforma. Sin embargo, las familias se sienten desamparadas", ha finalizado.