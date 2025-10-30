Las pernoctaciones extrahoteleras en Andalucía superan los 1,9 millones en septiembre, un 0,7% más que el año anterior

Archivo - Apartamentos turísticos en el centro de Sevilla en imagen de archivo. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los alojamientos extrahoteleros --apartamentos, campings, alojamientos de turismo rural y albergues-- en Andalucía han registrado durante el pasado mes de septiembre un total de 1.972.356 pernoctaciones, lo que supone un incremento del 0,7% con respecto al mismo periodo del año pasado.

Según recoge este jueves la estadística sobre alojamientos extrahoteleros del Instituto Nacional de Estadística (INE), atendiendo a los viajeros, se han registrado 549.127, lo que supone un aumento también del 3,8 con respecto al mismo mes del año anterior.

En cuanto a los apartamentos turísticos, sumaron el pasado mes de septiembre 315.636 viajeros, lo que representa un 7,5% más respecto al mismo mes del pasado año; mientras que las estancias han sido un total de 1.165.195 en el noveno mes de este año, 7,2% más.

La estancia media en apartamentos turísticos en la región fue de 3,69 días. En Andalucía había en septiembre 24.630 apartamentos, cuyo personal ocupado era de 6.679 personas.

En el caso de los cámpings, se contabilizaron en el mes de septiembre un total de 152.435 viajeros, un 3,7% menos que en el mismo mes de 2024. Además, se realizaron 577.438 pernoctaciones, un 7,6% menos.

La estancia media registrada en los campings fue de 3,79 días. En Andalucía había en septiembre 169 campings abiertos, con un total de 78.459 plazas y había 1.770 personas empleadas.

Por su parte, los alojamientos de turismo rural registraron un descenso de 3,9% en los viajeros, hasta los 37.643, y una bajada del 2,64% en las pernoctaciones, hasta las 137.500.

La estancia media de los viajeros en los alojamientos rurales fue de 3,65 días y se estima que había 2.596 establecimientos abiertos, con un total de 21.634 plazas, con 3.838 empleados.

Por último, a los albergues andaluces llegaron en septiembre 43.413 viajeros, un 14,7% más respecto al mismo mes de 2024, y registraron un total de 92.223 pernoctaciones, un 12,4% menos que las que se produjeron el año anterior.