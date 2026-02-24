Las pernoctaciones hoteleras en Andalucía crecen un 8,1% en enero hasta las casi 2,5 millones

Archivo - Una habitación de hotel en imagen de archivo. - ALEKSANDAR NOVOSELSKI/HYATT - Archivo

SEVILLA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en Andalucía subieron un 8,1% en enero en comparación con el mismo mes del año anterior hasta sumar un total de 2.485.158 pernoctaciones y encadena ocho meses de crecimiento, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En los hoteles de la región se alojaron un 3,02% más de turistas en enero que en el mismo mes del año anterior, alcanzando los 1.025.466 viajeros. Por nacionalidad, 538.799 eran residentes en España, el 52,54%, mientras que 486.667 (47,46%) fueron extranjeros. Respecto al año anterior, los viajeros residentes en España crecieron un 0,3% y los extranjeros aumentaron un 6,2%.

Del total de pernoctaciones en Andalucía, 1.042.918 las realizaron residentes en España (un 41,97%), mientras que 1.442.240 (58,03%) fueron residentes en el extranjero.

La tarifa media diaria por habitación se situó en los 93,3 euros, lo que representa una subida del 6,3% interanual. En general, los precios subieron un 4,15% respecto al año anterior en Andalucía.

En total, en Andalucía se alcanzó en enero una ocupación del 40,86% y el sector hotelero empleó a 29.134 personas (un incremento del 11,4% interanual).

Por comunidades autónomas, Canarias fue la región con un grado de ocupación por plaza mayor, con un 73,07%, seguida de Madrid (52,87%) y Cataluña (46,55%), mientras que en el lado contrario se situaron Galicia, (23,6%), Cantabria (23,81%) y Castilla-La Mancha (23,93%).

Teniendo en cuenta el total de pernoctaciones registradas en España, Canarias fue la comunidad con más porcentaje de pernoctaciones (35,43%) en enero junto a Cataluña (14,77%) y Andalucía (14,29%).

NACIONAL

A nivel nacional, las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en España aumentaron un 3,4% el pasado mes de enero en comparación con el mismo mes de 2025, superando los 17,3 millones.

Este repunte de la actividad turística se ha visto acompañado por una mejora en la rentabilidad del sector, que ha elevado su facturación media hasta los 116 euros por habitación ocupada.

El incremento de la demanda hotelera durante el primer mes del año se apoyó tanto en el mercado nacional como en el internacional. Las pernoctaciones de viajeros residentes en España crecieron un 2,5%, mientras que las de los no residentes experimentaron un avance más sólido del 3,8%.

CANARIAS Y MADRID, MOTORES DEL SECTOR

Por destinos, Andalucía, la Comunidad de Madrid y Cataluña se consolidaron como las opciones preferidas de los turistas nacionales, aglutinando el 17,8%, 15,2% y 14,4% de las estancias, respectivamente.

En el ámbito internacional, Canarias fue el destino dominante con casi la mitad de las pernoctaciones totales de no residentes (48,9%), seguida de Cataluña y Andalucía.

En cuanto a la ocupación, se cubrieron el 48% de las plazas ofertadas, lo que supone un aumento anual del 1,1%. Canarias volvió a registrar los niveles más altos de eficiencia, alcanzando un grado de ocupación del 73,1%, con zonas como el Sur de Gran Canaria rozando el pleno técnico con un 80,3%.

SUBIDA DE PRECIOS IMPULSADA POR LAS CUATRO ESTRELLAS

El Índice de Precios Hoteleros (IPH) registró un incremento del 4,3% respecto a enero de 2025. Este ascenso en los precios se explica, en gran medida, por el comportamiento de los hoteles de cuatro estrellas de oro, que lideraron las subidas con un repunte del 5,3%.

A nivel territorial, la evolución de los precios fue dispar: mientras que Aragón registró la mayor subida del país con un 9,7%, las Islas Baleares experimentaron un descenso del 2,6%.

La rentabilidad del sector también mostró signos de fortaleza, según el instituto estadístico español. Además de los 116 euros de facturación media (ADR) por habitación ocupada (+3%), el ingreso medio por habitación disponible (RevPAR) --indicador que mejor refleja el estado del negocio al incluir la ocupación-- alcanzó los 65,9 euros, lo que representa un crecimiento del 3,4%.

Por categorías, la brecha de ingresos sigue siendo notable. Los hoteles de cinco estrellas alcanzaron un ADR de 265,9 euros, frente a los 119,6 euros de los de cuatro estrellas y los 90,4 euros de los de tres.

El punto turístico con la facturación más alta de España fue Naut Aran, con una media de 253,1 euros por habitación, mientras que Adeje presentó el mayor RevPAR del país con 179 euros.