Las pernoctaciones hoteleras crecen en Andalucía un 2,9% en agosto, segundo mejor dato de ese mes en la serie histórica

Archivo - Turistas y malagueños disfrutan de la playa de La Malagueta. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

SEVILLA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en Andalucía crecieron un 2,9% en agosto en comparación con el mismo mes del año anterior hasta sumar un total de 7.586.225 pernoctaciones y encadena tres meses de crecimiento, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Se trata del segundo mejor dato de pernoctaciones en un mes de agosto en la región de la serie histórica.

En los hoteles de la región se alojaron un 3,54% más de turistas en agosto que en el mismo mes del año anterior, alcanzando los 2.287.040 viajeros. Por nacionalidad, 1.333.873 eran residentes en España, el 58,32%, mientras que 953.167 (41,68%) fueron extranjeros. Respecto al año anterior, los viajeros residentes en España crecieron un 5,8% y los extranjeros aumentaron un 0,5%.

Del total de pernoctaciones en Andalucía, 4.125.912 las realizaron residentes en España (un 54,39%), mientras que 3.460.312 (45,61%) fueron residentes en el extranjero.

La tarifa media diaria por habitación se situó en los 167,28 euros, lo que representa una subida del 7,7% interanual. En general, los precios subieron un 5,6% respecto al año anterior en Andalucía.

En total, en Andalucía se alcanzó en agosto una ocupación del 71,78% y el sector hotelero empleó a 55.220 personas (un incremento del 3,9% interanual).

Por comunidades autónomas, Baleares fue la región con un grado de ocupación por plaza mayor, con un 89,55%, seguida de Canarias (82,61%) y País Vasco (79,09%), mientras que en el lado contrario se situaron Castilla - La Mancha, (38,65%), Extremadura (45,11%) y Madrid (55,26%).

Teniendo en cuenta el total de pernoctaciones registradas en España, Baleares fue la comunidad con más porcentaje de pernoctaciones (23,64%) en agosto junto a Cataluña (18,29%) y Andalucía (15,74%).

Los precios de los hoteles subieron en todas las comunidades con los mayores incrementos de precios hoteleros respecto a agosto del año anterior en Madrid (+12,22%) y en Murcia (+10,12%). La menor subida se registra en Cataluña, con una tasa de variación anual del +1,49%.

CIFRAS NACIONALES

En el conjunto del país, los establecimientos hoteleros españoles registraron en agosto un incremento interanual del 0,9% en las pernoctaciones, superando la cifra de 48,1 millones, pese a que los precios aumentaron un 5,8% en comparación con igual mes de 2024, su mayor alza desde el pasado mes de abril.

De este modo, la facturación media por habitación ocupada se impulsó hasta los 155,7 euros, un 6,1% más que en el mismo mes del año pasado.

Las pernoctaciones en hoteles españoles superaron los 48,1 millones en agosto, impulsadas por los viajeros internacionales, que incrementaron un 1,7% sus estancias. Por contra, los residentes en España recortaron sus pernoctaciones hoteleras un 0,5% interanual en el octavo mes del año.

En el acumulado de los ocho primeros meses del año, el crecimiento global de las pernoctaciones fue del 0,7%, con una leve caída del 0,4% en las pernoctaciones nacionales y un alza del 1,3% en las internacionales.

Por destinos, Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana concentraron el grueso de las estancias de los viajeros residentes, mientras que Islas Baleares, Cataluña y Canarias fueron los destinos principales de los turistas extranjeros.