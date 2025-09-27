La persecución humana es la principal causa de muerte de lobos, según un estudio de la Estación Biológica de Doñana

SEVILLA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un equipo científico liderado por la Estación Biológica de Doñana (EBD-CSIC) ha analizado por primera vez las causas de mortalidad del lobo gris (Canis lupus) en todo el hemisferio Norte, y el trabajo, publicado en la revista 'Mammal Review', muestra que la gran mayoría de las muertes de lobos están relacionadas con la actividad humana, principalmente la caza legal e ilegal.

Así, según ha informado la EBD-CSIC en una nota, la investigadora postdoctoral de la Estación Biológica de Doñana y primera autora del estudio, Ana Morales-González, ha explicado que el estudio "revela que el 74% de los lobos que mueren en Europa y Norteamérica lo hacen por causas humanas, la gran mayoría por caza legal e ilegal, y en menor medida por atropellos. Esto refleja la enorme persecución que la especie sufre en paisajes humanizados y el riesgo que supone convivir con nosotros".

El trabajo, en el que también participan la Universidad de León y la Universidad de Oviedo, recopila información de 140 estudios científicos realizados en todo el hemisferio Norte, lo cual permite establecer un marco de referencia global y un conjunto de datos estandarizado que permitirá mejorar, tanto la investigación, como las políticas de conservación de este gran carnívoro.

"Nuestro estudio redefine debates previos sobre la mortalidad de los lobos y proporciona una base sólida para tomar decisiones de gestión y conservación basadas en la evidencia científica", según ha añadido Morales-González.

60% POR LA CAZA

Los resultados del estudio muestran que en torno al 60% de las muertes de lobos son consecuencia directa de la persecución de la especie a través de caza legal e ilegal. En Europa, la mortalidad por causas humanas asciende al 86%, mientras que en Norteamérica se sitúa en el 66%. Este porcentaje tan elevado hace que las muertes naturales, asociadas a agresiones entre individuos, enfermedades o hambruna, queden reducidas a un porcentaje muy bajo, especialmente en el continente europeo.

El análisis muestra, además, que los lobos que abandonan su grupo natal para formar uno nuevo, que suelen ser los más jóvenes, son los más expuestos a la mortalidad, ya que tienen que atravesar territorios desconocidos que pueden tener fuerte presencia humana.

El trabajo evidencia que los lobos que mueren por causas humanas se suman a aquellos que mueren por causas naturales, como enfermedades, agresiones entre lobos y hambruna. "La mortalidad total que sufre la especie es excesiva, y no debemos olvidar que es una especie clave en los ecosistemas", según ha afirmado Morales-González.

Además, el equipo científico destaca que permitir la caza legal puede tener efectos indirectos sobre la mortalidad ilegal. "Cuando se autoriza la caza se envía un mensaje negativo a la sociedad sobre el valor de los lobos, de modo que aumentan las muertes ilegales", según ha asegurado Morales-González.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Aunque los lobos se han expandido en algunos países europeos durante las últimas décadas, la situación de la especie sigue siendo preocupante. "En la mayor parte del continente, incluida la Península Ibérica, su estado de conservación es desfavorable", según ha lamentado la investigadora de la Estación Biológica Doñana.

"Esto refuerza la necesidad de no relajar, sino de fortalecer, las medidas de protección del lobo en Europa y Norteamérica, incluido en la Península Ibérica", según han defendido Morales-González, en base a los datos de un trabajo que ha sido financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación y la Agencia Estatal de Investigación, con fondos europeos Feder y FSE+, así como por la Junta de Andalucía.