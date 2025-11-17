Personalidades del ámbito económico, político y empresarial asistirán al 'Foro OEA Cesur: Avanzando en la Incertidumbre'

Archivo - El encuentro 'La economía andaluza en un mundo en transformación' está organizado por el Observatorio Económico de Andalucía (OEA) y la Asociación de Empresarios del Sur de España (Cesur). Imagen de archivo. - CESUR - Archivo

SEVILLA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Observatorio Económico de Andalucía (OEA) y el Círculo de Empresarios del Sur de España, Cesur, con la colaboración de la Fundación Unicaja, celebrarán el 20 y 21 de noviembre el Foro 'Avanzando en la Incertidumbre' en la Antigua Iglesia de Santa Ana de Carmona (Sevilla). Un encuentro de dos días que reunirá a "destacadas personalidades" del ámbito económico, político y empresarial para "analizar los desafíos y oportunidades de la coyuntura actual a nivel mundial, nacional y andaluz".

Según ha detallado Cesur en una nota, el evento busca ofrecer un "espacio de reflexión y análisis riguroso sobre la incertidumbre económica y geoestratégica", y cómo el tejido empresarial del sur de España "puede adaptarse e impulsar el desarrollo en este contexto". En concreto, la jornada del jueves 20 de noviembre se centrará en el panorama macroeconómico y el papel del empresariado y la inauguración correrá a cargo del presidente del OEA, Francisco Ferraro y del fundador y vicepresidente ejecutivo de Cesur, Fernando Seco. Posteriormente, la sesión de apertura correrá a cargo del ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, que abordará la evolución, situación y retos para la economía española.

Bajo este contexto, el análisis internacional vendrá de la mano del periodista y exdirector adjunto de El País, Luis Basset, que abordará el panorama geoestratégico, así como el profesor de San Telmo Business School, Fernando Faces, que aportará la visión económica mundial.

Asimismo, un espacio central de la mañana estará dedicado a la economía autonómica con la mesa redonda 'Los retos de la economía andaluza', moderada por la presidenta del Instituto Nacional de Estadística (INE), Elena Manzanera, y con la participación de los profesores de Economía de la Universidad de Málaga (UMA), Francisco Ferraro y Joaquín Aurioles.

Por la tarde, la atención se dirigirá hacia el impacto de la tecnología y el rol social de las empresas. El presidente de IE University, Santiago Íñiguez de Onzoño, ofrecerá una ponencia sobre 'La adaptación del empresariado a la era de la inteligencia artificial'. La jornada se completará con las mesas redondas 'El papel del empresariado en la sociedad civil' y 'La innovación y el cambio en las empresas andaluzas', moderadas por el periodista Luis Montoto, que reunirán a líderes como el secretario general del Círculo de Empresarios, Antonio Oporto; al CEO Grupo Iturri, Juan Iturri; al presidente de Atlantic Copper, Javier Targhetta y a la cofundadora y miembro del Consejo de Administración del Grupo AGQ Labs, Coral Zamora de la Cruz.

Desde la organización han destacado la participación del catedrático de Economía, exconsejero del Banco Central Europeo y exconsejero del BBVA, José Manuel González-Páramo, con la ponencia 'Hacia una Europa postamericana'. Igualmente, la gobernanza fiscal será analizada en profundidad por la presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), Cristina Herrero, que se centrará en las competencias de ámbito autonómico y local.

Además, "temas cruciales" como la gestión económica ante la ausencia de Presupuestos Generales del Estado y las posibles líneas de reforma del sistema fiscal español serán abordados por expertos como el jefe de Unidad de Política Fiscal del Centro Común de Investigación (JRC) de la Comisión Europea, Salvador Barrios, el catedrático de Hacienda Pública de la UMA y presidente de la Fundación Unicaja, José Manuel Domínguez, y las reflexiones del vicepresidente del OEA, José Luis Galán.