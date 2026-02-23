Los pescadores de Motril (Granada) se ven "abandonados" por el Ministerio al excluirles de las ayudas por el temporal

Archivo - Imagen de archivo de la Lonja de Motril (Granada) - AUTORIDAD PORTUARIA DE MOTRIL - Archivo

MOTRIL (GRANADA), 23 (EUROPA PRESS)

Los pescadores de Motril (Granada) han mostrado su "descontento" con que la provincia granadina haya quedado excluida de las ayudas del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para pescadores afectados por las borrascas y afirman sentirse "abandonados" por el Gobierno tras esta decisión.

El Ministerio lo ha justificado en que tanto la provincia de Granada como la de Almería han tenido pérdidas menores de un 40 por ciento, pero los pescadores advierten de que no son tanto las pérdidas generadas por los días que no se ha podido salir a faenar como las que se derivan de los destrozos que el temporal ha provocado en los caladeros.

El presidente de la Cofradía de Pescadores de Motril, Ignacio José Lopez Carrera, relata a Europa Press que los barcos de pesca de artes menores que están saliendo ahora están encontrando una gran cantidad de basura depositada en los fondos que está mermando las capturas.

"En el campo se ve porque está ahí, pero en los fondos no se ve el destrozo que ha hecho la salida de tanta basura de los ríos y de las ramblas (...); todo lo que se ha visto flotando en el agua está en el mar, en nuestros fondos, y eso hace que ahora mismo la captura sea muy baja y aparte de muy baja con rotura de redes".

Los pescadores critican que estos extremos no se hayan tenido en cuenta. "Es una vergüenza que nuestro Ministerio nos abandone de esa manera alegando que no hemos tenido una pérdida", lamenta el presidente de la cofradía.

Junto a ello agrega que serán los propios pescadores los que se encarguen de limpiar la basura de los fondos cuando salgan del paro biológico, "no va a venir el Gobierno a limpiarlo", por lo que cree que al menos se les debería haber incluido en las ayudas del sector.

Esto lo hacen a través de un proyecto con la Universidad de Cádiz por el que los residuos que se encuentran en los fondos marinos cuando salen a faenar los llevan luego hasta puerto, donde son contabilizados y tratados.