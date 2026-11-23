Presentación del concierto de navidad de Chico Pérez, a beneficio de Cáritas - CÁRITAS

JAÉN 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El pianista Chico Pérez volverá a reunirse con el público de su ciudad natal en el concierto extraordinario de Navidad en la Santa Iglesia Catedral de Jaén. Será el próximo 22 de diciembre, a las 20,30 horas, cuando el artista estrenará 'Noche de Luz', un espectáculo concebido para la ocasión y cuya recaudación irá íntegra a beneficio de Cáritas.

A través del piano, el joven intérprete recorrerá las músicas y melodías que acompañan la Navidad andaluza desde su infancia. La Sala Capitular de la Catedral de Jaén ha acogido la presentación de este concierto que, según el deán-presidente de las Catedrales de Jaén y Baeza, Francisco Juan Martínez, se ha convertido ya en una tradición, ya que es el tercer año consecutivo.

"Viene a la Catedral para ayudarnos a vivir la Navidad con esa música suya tan peculiar, en la que los temas clásicos son reinterpretados con esos tonos tan connaturales con nuestro modo de ser andaluz, con esos tonos flamencos y alguna otra sorpresa", ha declarado. Además, ha agradecido al pianista que ponga su música al servicio de la solidaridad a través de Cáritas.

Por su parte, Chico Pérez ha manifestado que esta cita se ha convertido en un momento "muy especial". El pianista no ha querido desvelar los detalles de 'Noche de luz' porque la idea es que "el público viva una experiencia desde el momento en el que entre a la Catedral".

"Creo que va a ser un concierto bastante más íntimo, para que esa experiencia que viva el público sea mágica. El fin de todo es que el público se emocione, que conecte con estos días de Navidad, que conectemos esa comunión que se crea junto con la Catedral", ha declarado el pianista.

También el director comercial de CaixaBank en Granada y Jaén, Amador Carmona, ha puesto en valor la labor social que se desempeña desde su entidad y ha mostrado su satisfacción por poder colaborar con el trabajo que lleva a cabo Cáritas y que se apoyará con este concierto.

Finalmente, el director de Cáritas Diocesana de Jaén, Rafael Ramos, ha subrayado su agradecimiento a todos cuantos hacen posible este concierto extraordinario de Navidad y ha puesto el foco en los destinatarios de la recaudación: las personas en riesgo o en situación de exclusión social acompañadas por este organismo de la Iglesia de Jaén. Por este motivo, ha animado a los jiennenses a sumarse a esta cita musical y solidaria.

Reconocido como uno de los pianistas y compositores más relevantes del panorama actual, Chico Pérez llega a esta cita tras su reciente paso por los escenarios más importantes, con el respaldo unánime de la crítica y del público. Solo en este 2026 ha recibido la Bandera de las Artes de Andalucía, el Premio Cultura Europa Press 2026 y el Premio Andaluces del Futuro, otorgado por el Grupo Joly y CaixaBank.

Las entradas se pueden adquirir en formato online en la dirección eventos.diocesisdejaen.es y, en formato físico, en la tienda Moda re- de Cáritas, en la calle Federico de Mendízabal, 15, en Jaén capital. El donativo, destinado íntegramente a Cáritas, es de 12 euros por entrada.