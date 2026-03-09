Piden 19 años y tres meses de cárcel a un varón acusado de agresión sexual y violencia a su pareja en Córdoba

Archivo - Ciudad de la Justicia de Córdoba. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

CÓRDOBA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía pide penas de 19 años y tres meses de prisión para un hombre acusado de delitos de agresión sexual, violencia habitual y maltrato de obra en el ámbito de la violencia de género supuestamente cometidos sobre su pareja. El juicio se prevé celebrar el miércoles en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba.

Según recoge la calificación del Ministerio Público, el procesado mantuvo una relación estable de pareja con la mujer durante cinco años aproximadamente, hasta la finalización de la misma, llegando a existir convivencia entre ambos en un domicilio.

Durante la relación, el acusado ha desarrollado "comportamientos atentatorios contra la integridad física y psíquica" de su expareja, que se han erigido en "expresión de su permanente actitud dominadora y generadora de sumisión, la cual se ha visto reforzada por constantes actos de control sobre ella", a lo que añade el fiscal que "ha sometido a su expareja a constantes actos de menosprecio y desvalorización, así como a agresiones físicas".

Además, ha expuesto que "ante cualquier desavenencia que surgía entre ellos, el procesado, en manifiesto desprecio por la integridad física de su expareja, imponía en todo momento su voluntad mediante el sometimiento a habituales agresiones físicas, tales como empujones, tirones de pelo, bofetadas". "A estas actuaciones, sumaba otras que destinaba a denigrar a la perjudicada", a la vez que "durante la relación con la perjudicada, atentó contra su integridad sexual en varias ocasiones".

Junto a las penas de cárcel, el acusado se enfrenta a 32 años de órdenes de alejamiento, 12 años de libertad vigilada y la inhabilitación especial para cualquier profesión, oficio o actividades, sean o no retribuidos, que conlleve contacto regular y directo con personas menores de edad, por un tiempo de 25 años, entre otras medidas.