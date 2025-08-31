Piden cárcel y multa de mil euros para un acusado de tráfico de drogas en la zona norte de Granada

GRANADA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía ha pedido cárcel por cuatro años y multa por valor de mil euros para un acusado por la presunta comisión de un delito contra la salud pública que fue sorprendido en la zona norte de Granada capital con droga que habría alcanzado en el mercado negro un valor aproximado de 300 euros y una navaja.

"Poseía la droga en cuestión con el ánimo de traficar con ella" en tanto "no era consumidor habitual de este tipo de estupefacientes", mantiene la Fiscalía en su escrito de conclusiones provisionales, al que ha tenido acceso Europa Press.

Los hechos se remontan al siete de marzo de 2023 cuando agentes de la Policía Nacional se percataron de que el ahora investigado "estaba alumbrando al suelo con una linterna". Supuestamente, tras percatarse de la presencia policial, se habría dirigido a un vehículo que estaba en segunda fila y escondido "una riñonera debajo" del mismo.

Mientras un agente cogía la riñonera otros le practicaron un cacheo superficial en el que localizaron en el bolsillo del pantalón del acusado la navaja de 18 centímetros de hoja.

Por otro lado, en la riñonera había "una serie de bolsitas con sustancias estupefacientes y una balanza de precisión, documentos y 40 euros". La droga resultó ser siete unidades de anfetaminas, 14 de MDMA, una de ketamina, y ocho de alprazolam. Está previsto que el caso sea enjuiciado en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Granada.