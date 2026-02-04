Piden cinco años de cárcel y 15.400 euros de multa a un varón tras intervenirle billetes falsos en Córdoba

Archivo - Ciudad de la Justicia de Córdoba. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

CÓRDOBA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía pide penas de cinco años de prisión para un varón por tenencia de moneda falsa tras intervenirle junto a dos amigos billetes falsos en un coche, motivo por el que se enfrenta también a una multa de 15.400 euros equivalente al cuádruplo del valor aparente de los billetes que les incautaron. El juicio se prevé celebrar la próxima semana en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba.

Según recoge la calificación del Ministerio Público, el procesado, "puesto de común acuerdo" con dos amigos, respecto de los que se siguió procedimiento aparte, viajaba en un coche por la ciudad cordobesa, donde fueron parados por la Policía Nacional con ocasión de un control ocasional de prevención de delincuencia y al desprender dicho vehículo fuerte olor a sustancia estupefaciente --hechos por los que no se sigue este procedimiento--.

Así, los agentes procedieron al pertinente cacheo tanto del vehículo en el que los procesados iban, como al cacheo superficial de los mismos. En ese instante hallaron en los pies del asiento de copiloto una bolsa de tela color marrón en cuyo interior llevaban billetes que "no eran auténticos" y que el acusado y sus amigos, "puestos de común acuerdo, los iban a destinar a su ilícita circulación".