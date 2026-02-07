Piden entre cinco y dos años prisión para dos acusados de agresiones sexuales a mujeres en Córdoba

Archivo - Ciudad de la Justicia de Córdoba, en una imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía pide penas de entre cinco y dos años de prisión para dos hombres acusados de delitos de agresión sexual supuestamente cometidos sobre mujeres. Los hechos se juzgarán en dos juicios diferentes que se prevén celebrar la próxima semana en la Sección Segunda y la Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba.

Según recoge la calificación del Ministerio Público referida al caso que será juzgado en la Sección Segunda, el procesado presuntamente realizó tocamientos a una mujer, por los que le piden cinco años de cárcel, orden de alejamiento de diez años, libertad vigilada durante cinco años y pena de inhabilitación especial para cualquier profesión, oficio o actividades, sean o no retribuidos, que conlleve contacto regular y directo con menores de edad, por un tiempo superior a cinco años al de la duración de la pena privativa de libertad.

En cuanto a la calificación del juicio en la Sección Tercera, el fiscal apunta que el suceso ocurrió en un domicilio mientras la afectada dormía y el acusado accedió por la ventana de la habitación que se comunicaba con el salón de la casa, si bien acabó abandonando el dormitorio tras pedírselo ella en varias ocasiones.

Al respecto, dicho procesado se enfrenta a dos años de cárcel; diez años de inhabilitación especial para cualquier profesión, oficio o actividades, sean o no retribuidos, que conlleve contacto regular y directo con menores de edad; una orden de alejamiento durante cinco años, y libertad vigilada durante tres años.