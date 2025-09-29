Piden a la Fiscalía del TSJA que actúe contra el SAS por "dejación de funciones" en la detección del cáncer de mama

SEVILLA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Defensor del Paciente ha solicitado a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que actúe contra el Servicio Andaluz de Salud (SAS) por "dejación de funciones" en relación con el programa de detección precoz del cáncer de mama sobre el que pacientes del citado plan han alertado de retrasos en pruebas diagnósticas que se les tendrían que haber realizado.

La consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Rocío Hernández, ha defendido este lunes la eficacia del programa y ha anunciado que se está revisando todo el "circuito" para ver "qué ha pasado" en los "tres casos puntuales" en los que hasta el momento tiene constancia la Administración sanitaria que se han podido producir demoras en pruebas.

El Defensor del Paciente sostiene, no obstante, que se ha producido una "clara dejación de funciones" lo que ha puesto, a su juicio, en "grave riesgo" a las mujeres que "pueden agravarse, extenderse o perder como mínimo sus pechos por esa acción negligente de la Junta de Andalucía". En su petición a la Fiscalía, la entidad argumenta que "cuando se pone un programa de detección o prevención hay que cumplirlo sin excusas ni retrasos. El incumplimiento de estos programas sólo cuestan sufrimiento y dinero a la sanidad pública".

En una atención a medios la consejera en alusión a la denuncia pública que han hecho varias pacientes afectadas por los retrasos. "El programa de detección precoz del cáncer de mama salva vidas", ha insistido Rocío Hernández, que ha destacado que cada año se invita a más de medio millón de mujeres en Andalucía, con una participación cercana al 80%.

"Gracias a este programa, cientos de mujeres son diagnosticadas precozmente y tratadas con éxito de lesiones malignas". Sólo entre enero y agosto de 2025 se han detectado 1.792 lesiones sugestivas de cáncer de mama, lo que "refleja su eficacia en la detección precoz y el consecuente éxito en el tratamiento y seguimiento posterior de estas mujeres", han subrayado desde la Consejería de Salud.