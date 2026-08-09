Piden tres años de cárcel para el dueño de una agencia de viajes por quedarse 14.700 euros de un viaje de estudios

Archivo - Sala de vistas de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Granada. - EUROPA PRESS - Archivo

GRANADA 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Granada tiene previsto juzgar en septiembre a un hombre para el que la Fiscalía pide tres años de prisión por un delito de apropiación indebida tras supuestamente quedarse con los 14.719 euros que 26 universitarios le abonaron por un paquete de viaje con todo incluido a Malta.

Así se deduce del Escrito de Acusación del ministerio fiscal al que ha tenido acceso Europa Press que sitúa los hechos en los primeros meses de 2019 cuando un grupo de estudiantes de cuarto de Fisioterapia de Almería contactó por una aplicación móvil de mensajería con el acusado como responsable de una agencia de viajes para contratar un viaje de fin de curso.

Un total de 26 universitarios abonó en dos cuentas a nombre del acusado un total de 14.719 euros tras remitirles este vía Whatsapp los contratos para los desplazamientos y alojamiento con todo incluido.

A pesar del compromiso del acusado, y al no tener los universitarios noticias de él a una semana del inicio del viaje en mayo de aquel año, éstos contactaron con los hoteles y comprobaron que no se había hecho ninguna gestión.

El escrito de Fiscalía recoge que el acusado no respondió las llamadas de los estudiantes tras cobrar anticipadamente el precio de viaje y tampoco pudieron localizaron en la sede de la agencia se viajes por encontrarse esta cerrada permanentemente. También señala que actualmente consta la declaración de insolvencia de la referida agencia.

Por lo expuesto, el fiscal considera al acusado autor de un delito de apropiación indebida en continuidad delictiva y pide para el mismo una pena de tres años de prisión.