Pillan in fraganti en Granada al ladrón de aparatos de aire acondicionado cuando se llevaba uno en un carrito

Archivo - Imagen de archivo de varios aparatos de aire acondicionado en la fachada de un edificio. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

GRANADA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Granada ha atrapado in fraganti al presunto autor de varios robos de motores de aires acondicionado cuando se llevaba uno en un carrito de la compra tras cometer una última fechoría en una peluquería de la ciudad. La investigación policial ha determinado que se trata del autor de varios robos de este tipo de aparatos durante la semana pasada también en la capital granadina.

Así lo ha adelantado el periódico 'Ideal' y lo ha corroborado el propio cuerpo nacional de seguridad, que le atribuye los robos de la parte externa de aparatos de aire acondicionado en dos sedes de asociaciones de vecinos (Campo Verde y Nueva Granada), así como en otros locales de estos barrios. El arrestado estaría además implicado en un robo en un centro de personas con discapacidad el pasado mes de julio.

La Policía Nacional ya advirtió de que los robos de los aparatos de aire acondicionado tenía el objetivo de despedazar los propios aparatos para conseguir así la bobina de cobre de los motores en su interior para, luego, venderlo. También harían negocio con la venta de las carcasas en las chatarrerías.