Imagen de recurso de una avioneta durante un vuelo. - 112

VENTAS DE HUELMA Y ÁCULA (GRANADA), 25 (EUROPA PRESS)

Dos hombres, un piloto instructor y un alumno, han resultado heridos en un accidente de una avioneta de entrenamiento civil registrado en la mañana de este miércoles en el municipio granadino de Ventas de Huelma durante las maniobras de despegue y tras caer la aeronave en una zona de olivar.

Así lo ha dado a conocer el servicio 112 de la Agencia de Emergencias de Andalucía, cuyo teléfono ha recibido en torno a las 10,20 horas un aviso por una avioneta accidentada en las maniobras del despegue y caída posteriormente en un olivar y en la que viajaban dos personas.

De inmediato, la sala coordinadora de emergencias activó a los Bomberos del Consorcio, a la Policía Nacional, Guardia Civil, al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, al Centro de Control de Tránsito Aéreo y al Centro de Coordinación y Rescate.

Los operativos desplazados a la zona han atendido a los dos afectados de la avioneta de entrenamiento civil: uno de ellos fue evacuado en vehículo particular y el otro fue atendido por una UVI móvil y posteriormente trasladado a centro hospitalario.

Según la información recabada por el 112 se trata de un piloto instructor y un alumno por lo que el siniestro ha sido considerado accidente laboral, según ha informado la Guardia Civil al servicio de emergencias. Del accidente también se ha informado a Inspección de Trabajo y el Centro de Prevención de Riesgos Laborales.