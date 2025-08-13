Pinos Puente (Granada) impulsa un proyecto medioambiental y solidario a través del Camino Mozárabe de Santiago

Imagen del alcalde de Pinos Puente, Enrique Medina, y el equipo de gobierno municipal, junto a Jorge Mora, que inicia el proyecto AlpargatasSOS. - AYUNTAMIENTO PINOS PUENTE

PINOS PUENTE (GRANADA), 13 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Pinos Puente (Granada), Enrique Medina, y miembros del equipo de gobierno han recibido este miércoles en el albergue municipal a Jorge Mora, un joven granadino que ha iniciado un reto solidario y medioambiental, un proyecto denominado AlpargataSOS, en el que recorre a pie el Camino Mozárabe de Santiago, desde La Zubia (Granada) hasta Finisterre (A Coruña), para concienciar sobre la "basuraleza" y dar visibilidad a la diversidad comunicativa como la tartamudez.

En una nota de prensa, el Consistorio ha informado que, aunque la salida oficial ha tenido lugar en La Zubia, la primera parada de esta travesía de más de 1.300 kilómetros ha sido Pinos Puente, donde el Ayuntamiento de la localidad ha querido mostrar su apoyo y hospitalidad.

"El Camino Mozárabe es uno de los ejes de atracción turística que queremos potenciar en Pinos Puente, y por eso reformamos este albergue municipal para ofrecer a los peregrinos un lugar de descanso digno y acogedor. Hoy lo abrimos con orgullo para recibir a Jorge, un ejemplo de compromiso social, medioambiental y personal", ha destacado el primer edil.

Según ha detallado el Consistorio, el proyecto AlpargataSOS combina el reto físico de recorrer el Camino de Santiago con la recogida de residuos en el entorno natural y la realización de entrevistas para visibilizar realidades como la tartamudez, la salud mental y la superación personal.

"Queremos dar todo nuestro ánimo a Jorge para lo que le queda por delante y mostrarle que en Pinos Puente siempre tendrá una puerta abierta. Apoyamos su causa porque conecta con valores que defendemos: el cuidado del medio ambiente, el impulso al Camino Mozárabe y la promoción de un turismo sostenible y humano", ha añadido el alcalde.

Así, el Ayuntamiento ha explicado que la primera etapa, de 23 kilómetros, ha unido La Zubia y Pinos Puente. Desde este último punto, Jorge continuará su camino hacia Moclín y, posteriormente, por distintas localidades andaluzas, extremeñas, castellanas y gallegas hasta alcanzar su meta en Finisterre a principios de octubre.

Asimismo, ha indicado que AlpargataSOS cuenta con un presupuesto estimado de 3.000 euros, que se financiará mediante aportaciones particulares y patrocinios. Cada kilómetro recorrido podrá "adoptarse" con una donación de tres euros. Los fondos cubrirán alojamiento, alimentación, material, transporte e imprevistos. Las vías de colaboración son Bizum, transferencia bancaria o efectivo. "La pasión salva montañas", ha asegurado Jorge Mora, destacando a su vez que esta experiencia "será un motor para construir, paso a paso, un mundo más amable, sano, limpio y humano".