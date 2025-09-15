El Plan Infoca da por controlado el incendio forestal declarado en Pozoblanco (Córdoba)

POZOBLANCO (CÓRDOBA), 14 (EUROPA PRESS)

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el Plan Infoca, ha dado por controlado este lunes el incendio forestal declarado el pasado domingo en el municipio cordobés de Pozoblanco tras las labores de los efectivos de este servicio.

Según ha informado el Plan Infoca en su cuenta oficial de 'X' (antes Twitter), consultada por Europa Press, el incendio en el paraje La Canaleja, en Pozoblanco, ha quedado controlado en la tarde de este lunes. El organismo de emergencias ha detallado a esta agencia que se trata de una zona forestal de mucho pasto seco donde no consta la presencia de viviendas o residentes.

Hasta el lugar se han llegado a movilizar un total de 59 efectivos del Infoca, compuestos por ocho medios aéreos --cuatro aviones de carga en tierra y uno de coordinación, un helicóptero pesado, uno semipesado y otro ligero--. Por el terreno también han trabajado un total de 50 efectivos terrestres, junto con un vehículo autobomba para luchar contra el fuego.