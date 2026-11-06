Planas llama a elegir el 29N entre el "progreso" del PSOE o "regresar 50 años" al pasado con PP y Vox

Archivo - Luis Planas atiende a los medios, en una imagen de archivo. - PSOE - Archivo

MONTILLA (CÓRDOBA), 6 (EUROPA PRESS)

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, el socialista Luis Planas, ha participado este viernes en un acto de precampaña del PSOE en Montilla (Córdoba), donde, de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre ha llamado a los ciudadanos a elegir entre el "progreso" del PSOE o "regresar 50 años" al pasado con PP y Vox.

En este sentido y en declaraciones a los periodistas, acompañado por los candidatos socialistas a las Cortes por Córdoba Alberto Mayoral y Ana López, y el alcalde del municipio, Rafael Llamas, el ministro ha argumentado que "la pregunta del 29 de noviembre es muy sencilla, es ¿progreso o regreso?. Progreso si queremos continuar llevando a cabo la tarea" desarrollada "en los últimos ocho años, de avance de España", promovido por el Gobierno de la Nación, bajo la Presidencia de Pedro Sánchez.

Se trata, ha insistido, de elegir entre dicho avance, "en todos los sentidos", en el "económico y social, y también desde el punto de vista del funcionamiento de los servicios públicos, o bien si efectivamente queremos regresar, pero no regresar a ayer", sino mucho más atrás en el tiempo, "es decir, regresar 50 años, que es, en definitiva, lo que representan juntos el Partido Popular y Vox", pues "son la imagen de la España de hace 50 años, y esa España la respetamos, pero no queremos que regrese".

De hecho, el PSOE, según ha subrayado Planas, apuesta por "la España del avance económico, del avance social, del avance de las libertades y del respeto entre los ciudadanos, que ha significado la Constitución, por la que luchamos y de la cual nosotros, el PSOE, fuimos padres fundamentales".

En contraposición y según ha avisado, "PP y Vox, que están prácticamente unidos, no solo en la acción, sino en el programa, significan lo contrario, significan la vuelta atrás", y Planas ha dicho estar "convencido" de que "la inmensa mayoría de los ciudadanos van a continuar" dando "su confianza" al PSOE, "para continuar en esa vía de progreso".

Junto a ello, Planas ha hecho referencia a como, "en estos últimos días, hemos visto como Brasil apostaba por el progreso y por el futuro, y hemos visto como en Estados Unidos el Partido Demócrata ha obtenido una victoria arrolladora", estando el ministro "convencido" de que en "las siguientes grandes elecciones, que son las elecciones de España", el 29N, los socialistas seguirán "obteniendo ese triunfo y esa confianza" de manos de los ciudadanos y que "son fundamentales para nuestra progresión", como país.