Planas pide respuesta del PP sobre Koldo y no "desviar atención" con el señalado como exchófer de Sánchez

Archivo - Luis Planas atiende a los medios junto a Rafi Crespín, en una imagen de archivo. - PSOE - Archivo

MONTILLA (CÓRDOBA), 6 (EUROPA PRESS)

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha pedido este viernes "una respuesta del PP" a "por qué le ofreció a Koldo García un millón de euros" y no "desviar la atención" con la detención por la Guardia Civil del empresario y militante socialista Cristian Corvillo, al que el PP señala como chófer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante las primarias del PSOE en 2017.

Así lo ha manifestado el ministro a los periodistas en Montilla (Córdoba) después de ser preguntado por las detenciones de este jueves por parte de agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Benemérita en el marco de la nueva pieza separada secreta del 'caso Koldo' que instruye el magistrado Ismael Moreno.

Al respecto, Planas ha comentado sobre Cristian Corvillo, detenido en Córdoba y ya puesto en libertad, que, tras el comunicado del PSOE al efecto, "ha quedado bien claro que no ostenta ningún cargo orgánico, ni ningún cargo institucional". Y ha remarcado que él personalmente no lo conoce.

Tras ello, ha apuntado que "hay un cierto interés en desenfocar la atención", de modo que "por ejemplo el PP no ha dado una respuesta a por qué le ofreció a Koldo García un millón de euros y ya sabemos que pagó a través de un pseudomedio digital 240.000 euros a su abogado". "Ese triángulo entre Génova, la Comunidad de Madrid y determinados medios digitales está actuando todos los días", ha apostillado.

En este sentido, cree que "el PP tiene que dar una respuesta" e imagina que "alguna investigación judicial se originará, teniendo en cuenta que la intención era la de provocar efectivamente un entorpecimiento de la labor de los tribunales con esa compra de Koldo García, intentada por parte del PP". Ha dicho que comprende que "hay que desviar la atención, pero esta es la noticia de interés probablemente del día".

No obstante, a él "sinceramente" le parece que "todo eso queda al lado de lo que nos jugamos el 29 de noviembre". "Y ese es el auténtico tema", ha aseverado Planas, para cuestionar si "queremos una España que progrese para todos o que algunos consigan una España que les beneficie más a ellos".