Planas sitúa la alimentación como uno de los asuntos más sensibles ante la emergencia climática

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas (i); y el delegado de Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández (d), durante la inauguración del XV Congreso de Economía Agroalimentaria - Álex Cámara - Europa Press

GRANADA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha señalado este miércoles en el acto de inauguración del XV Congreso de Economía Agroalimentaria que la agricultura y la alimentación son uno de los asuntos más sensibles ante la emergencia climática y que asegurar su futuro requiere "anticipar, innovar y cuidar a quienes lo hacen posible".

En su alocución en la apertura de este congreso que se celebra en la ciudad de la Alhambra, donde han participado también entre otros el consejero de Agricultura de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, y el rector de la Universidad de Granada, Pedro Mercado, el ministro Planas ha subrayado la importancia de la ciencia y del papel de los economistas agrarios para "la correcta toma de decisiones en las políticas agroalimentarias".

Según ha informado su departamento en una nota de prensa, el ministro ha explicado que la agricultura, la ganadería y la selvicultura van a ser un eje fundamental del pacto de Estado por la emergencia climática, cuya propuesta inicial aprobó este pasado martes el Consejo de Ministros, y que contendrá medidas para "prevenir y minimizar el impacto de los cada vez más frecuentes riesgos extremos consecuencia del cambio climático, como los incendios que han afectado a España a lo largo del mes de agosto".

Planas ha señalado que es imprescindible mantener los territorios rurales vivos y bien gestionados, y por ello la importancia de impulsar la actividad económica. Ha asegurado que la economía agroalimentaria conecta recursos naturales, producción y consumo, y exige miradas integradas que reconcilien productividad, sostenibilidad y rentabilidad, y ha enfatizado la oportunidad del lema de este congreso: "aportando soluciones en tiempos de cambio desde la economía agroalimentaria y ambiental".