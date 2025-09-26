Planas ve bien que la Junta asuma su competencia por la lengua azul: "No es cuestión de que el Gobierno solucione todo"

Archivo - Una veterinaria vacuna a un ejemplar de bovino frente a la 'lengua azul', en una imagen de archivo. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

CÓRDOBA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha dicho este viernes que ve "muy bien" que la Junta de Andalucía asuma sus competencias por la vacunación del ganado ante la enfermedad de la lengua azul, porque, según ha expuesto, "no es cuestión de que el Gobierno solucione todo".

Así lo ha manifestado Planas en una atención a los medios en Córdoba, después de ser preguntado por la petición de la Junta al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para que exija a la Unión Europea activar la reserva de crisis de la Política Agraria Común (PAC) para ayudar a los ganaderos andaluces afectados por la enfermedad de lengua azul en sus explotaciones, al ser una enfermedad con "gran incidencia en todo el ámbito nacional", a la vez que la Junta subvencionará al cien por cien las vacunas adquiridas en 2025 para tal fin.

Según ha manifestado el ministro sobre el tema de la lengua azul, "tenemos ahora cuatro serotipos en España, especialmente activos el serotipo 3 y el 8". "La estrategia nacional hasta el año pasado era de erradicación obligatoria, es decir, vacunación obligatoria y, si no, los animales quedaban inmovilizados", ha detallado, para remarcar que es la postura "más eficaz".

Si bien, ha comentado que "las comunidades autónomas, entre ellas Andalucía, decidieron que era mejor una vacunación voluntaria y, a partir de ahí, establecer unas nuevas normas", al tiempo que ha subrayado que "son las comunidades las que tienen la competencia en materia de sanidad animal".

PLAN NACIONAL

"Nosotros tenemos un plan de coordinación nacional que ha decidido la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria de España (Rasve)", y que "concretamente a principios de enero decidió que cada ganadero vacunara o no como estimara oportuno", ha señalado Planas.

Al respecto, el ministro ha declarado que "en estos momentos la vacunación es voluntaria, pero es necesaria", a lo que ha agregado que "la Junta de Andalucía no hace más que asumir las competencias que tiene en materia de sanidad animal, incluso con unas pequeñas ayudas que va a dar". En su opinión, "lo extraordinario es que la Junta haga lo que tiene que hacer, lo ordinario", algo que le "sorprende". "No es cuestión de que el Gobierno de España lo solucione todo", ha apostillado.

No obstante, ha defendido que se han destinado "más de 1.300 millones de euros en los últimos siete años en Andalucía", a lo que ha añadido que "cada uno tiene que hacer lo que debe". "Y desde luego, si la Junta de Andalucía lo hace, me parece muy bien", ha dicho Planas.