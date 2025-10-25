Plataforma de Alcaldes y Alcaldesas de Jaén rechaza el "desmantelamiento" del Hospital de Andújar por parte de la Junta

La Plataforma de Alcaldes y Alcaldesas de la provincia de Jaén en la primera marcha 'Defiende Tu Hospital de Andújar'. - PLATAFORMA DE ALCALDES Y ALCALDESAS DE JAÉN

ANDÚJAR (JAÉN), 25 (EUROPA PRESS)

La Plataforma de Alcaldes y Alcaldesas de la provincia de Jaén ha organizado este sábado la primera marcha 'Defiende Tu Hospital de Andújar', en el que miles de personas de la propia Andújar y de numerosos municipios de la comarca y provincia, han mostrado su "indignación y preocupación" ante las "deleznables" políticas que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno está desarrollando en la Sanidad Pública, y más concretamente, con el "desmantelamiento" del Hospital Alto Guadalquivir.

Según ha indicado la plataforma en una nota, los alcaldes han exigido el cese de la directora gerente Lucrecia Sánchez y de la delegada territorial de Salud, Elena González, por su responsabilidades en el desmantelamiento del centro hospitalario. El portavoz de la Plataforma y alcalde Marmolejo, Manolo Lozano, ha afirmado que "son más de 60.000 personas a las que el Hospital Alto Guadalquivir da servicio y que ven con miedo como se está desmantelando".

Un hospital que, a su juicio, fue referente de "calidad y servicio", y que actualmente "se teme que se convierta en un hospital fantasma". Lozano ha especificado los datos que demuestran la "lamentable" situación en la que se encuentra el Hospital de Andújar. "10.000 personas están en listas de esperas de diferentes patologías, se han perdido un dermatólogo, un hematólogo, dos urólogos, un médico de la UCI y un pediatra", ha expuesto.

"No cubren las plazas ni de enfermeros ni de administrativos. Si nada lo impide, en noviembre se irán un pediatra, un médico más de urgencias y el único dermatólogo del Hospital. El Hospital de Andújar está abocado al colapso, como sucedió en las Urgencias la segunda quincena de septiembre, al haber solo dos profesionales de siete que deberían de estar", ha denunciado Lozano.

Por último, el portavoz de la Plataforma ha reivindicado que la política que empatiza con el pueblo fue la que hizo que se hiciera realidad el Hospital de Andújar, mientras que "las políticas de Juanma Moreno y de la Junta solo se desarrolla para el interés de unos pocos la que está haciendo que se desmantele el Hospital Alto Guadalquivir", ha criticado. "Tenemos que pararlo, es por la vida de nuestros familiares, nuestros hijos y nuestros mayores", ha concluido.