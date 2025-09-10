La Plataforma en Defensa de la UJA mantiene la movilización de octubre para mostrar que hay "detrás una provincia"

Archivo - Alumnado en el Campus de Las Lagunillas de la Universidad de Jaén. - UJA - Archivo

JAÉN 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma Ciudadana en Defensa de la Universidad de Jaén (UJA) ha expresado su "gran satisfacción" tras la verificación del Grado en Ingeniería Biomédica, que impulsa junto a la Universidad de Granada, por parte de la Comisión Permanente del Consejo de Universidades. En todo caso, mantiene la movilización del 8 de octubre para dejar claro que la "UJA no está sola" y tiene "detrás una provincia" que sabe de su importancia para su futuro.

Así se ha pronunciado en un comunicado después de conocer la resolución adoptada este martes por el citado órgano, que estima la reclamación realizada por la UJA y la UGR. Una demanda que habían planteado tras recibir en julio el segundo informe desfavorable por parte la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (Accua).

Para la plataforma, la decisión por unanimidad del Consejo de Universidades, dependiente del Ministerio, "hace justicia a los méritos" de las universidades de Jaén y Granada. De ahí que haya al rector de la UJA, Nicolás Ruiz, "por su firmeza ante la sinrazón y por cargarse de argumentos contundentes frente al severo perjuicio que se causaba a la institución que lidera, basados un menosprecio que todo Jaén ha sentido como propio".

Este "hecho tan relevante" tras dos negativas por parte de la Accua "supone un reconocimiento" a la institución jiennense "y es un avance importante, a pesar de lo cual el daño ya está hecho, porque se ha perdido la posibilidad de implantar el grado en el presente curso, si los procedimientos hubieran discurrido con normalidad".

"Y no, como ha sido el caso, apurando los plazos al límite, con la sorpresa añadida de que en la misma fecha que se comunicaba la decisión desfavorable a Jaén, la titulación de Ingeniería Biomédica, considerada estratégica para la UJA y específicamente para el Campus de Linares, era concedida a la universidad privada Loyola", ha añadido la plataforma.

En este sentido, ha realizado "un balance muy negativo de la actuación de la Consejería de Universidades de la Junta" y no solo por el hecho de negar dos veces, "sino por la propia praxis seguida, ahogando las expectativas de una universidad que goza del suficiente crédito académico y social".

Con respecto a la movilización en defensa de la UJA, anunciada precisamente ante lo ocurrido con el Grado de Ingeniería Biomédica, la plataforma ha precisado que se mantiene como estaba prevista: el 8 de octubre, a las 18,00 horas, ante la Delegación del Gobierno andaluz.

UNIÓN

"Entre otras razones, para que el clamor social que se viene percibiendo tenga la posibilidad de unirse en la calle y exprese con rotundidad que la UJA no está sola y que para lo malo y también para lo bueno hay detrás una provincia que la valora y conoce lo importante que es para el futuro de esta tierra", ha explicado.

A ello la plataforma ha sumado que "quedan asignaturas pendientes" que no van a parar de demandar "hasta que la Junta, que es la administración competente, asegure financiación suficiente para hacerla crecer".

"Esto va de dignidad, ésa que tantas veces las administraciones nos niegan, y este es un claro ejemplo, y hay que recordar que llevamos décadas, mejor dicho siglos, padeciendo, porque hay políticos que todavía no han entendido que ya no existe ese Jaén tan pacífico y resignado con los poderes y que ahora muestra decisión y valentía para defender lo que en justicia le corresponde", ha asegurado.