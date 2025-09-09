La UGR destaca la "solidez" de su propuesta y anuncia la implantación de ambos títulos en el curso 2026/2027

GRANADA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Granada (UGR) ha manifestado este martes su "satisfacción" ante la resolución adoptada por la Comisión Permanente del Consejo de Universidades que estima su reclamación y aprueba la verificación del Grado en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial, y del Grado en Ingeniería Biomédica junto con la Universidad de Jaén.

Desde la institución docente han destacado en un comunicado el "carácter excepcional" de esta decisión, lo que a su juicio confirma la "solidez" de la propuesta, y precisan que, dada la coincidencia en el tiempo con el inicio de las clases, se prepararán a lo largo del presente curso académico --en coordinación con la Consejería de Universidades, Investigación e Innovación y la Universidad de Jaén-- los detalles necesarios para "una implantación efectiva y exitosa de ambos títulos en el curso 2026/2027". Ello también "en aras de la excelencia académica y de garantizar los derechos del estudiantado".

En este sentido, desde la UGR han agradecido todo el trabajo realizado por las comisiones docentes, centros y departamentos implicados; y el apoyo recibido desde todas las instituciones, administraciones y agentes sociales de Granada y Melilla a lo largo de todo este proceso.

Junto a ello, la Universidad de Granada se ha puesto a disposición de la Consejería de Universidades, Investigación e Innovación y de la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (ACCUA) para seguir trabajando en la implantación de la Programación Universitaria 2025/2028 y para "mejorar y fortalecer" el Sistema Público Universitario Andaluz.