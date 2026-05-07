La población de Andalucía bate récord en el primer trimestre de 2026 con 8.758.481 habitantes, gracias a los extranjeros

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SEVILLA 7 May. (EUROPA PRESS) -

La población de Andalucía ha registrado un nuevo récord histórico hasta los 8.758.481 habitantes en el primer trimestre de 2026, frente a los 8.690.805 a 1 de abril de 2025, con un incremento de 9.789 personas respecto al trimestre anterior, gracias al aumento de los nacidos en el extranjero (13.220 más, hasta un máximo de 1.230.748).

Así lo refleja la Estadística Continua de Población que ha publicado este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE), recogida por Europa Press, que refleja que los nacidos en España bajaron en 3.431 personas.

La población nacida en el extranjero --de 1.230.748 personas-- fue mayor que la de nacionalidad extranjera, debido a los procesos de adquisiciones de nacionalidad española, según detalla el INE.

Por su parte, el número de extranjeros aumentó en 11.110 personas durante el trimestre, hasta un nuevo record de 971.927 personas. La población de nacionalidad española decreció en 1.321 personas.

Por provincias, la población creción en seis de las ocho provincias, siendo Córdoba (-941 habitantes, -0,12%) y Huelva (-28 habitantes, -0,01%) las que vieron reducida su ciudadanía.

Por contra, donde más creció el número de habitantes fue en Almería, +2.928 (+0,37%); seguida de Sevilla, +3.933 (+0,19%); Granada, +1.269 (+0,13%); Jaén, +746 (+0,12%); Málaga, +1.178 (+0,06%) y, finalmente, Cádiz, con 704 habitantes más (+0,05%).

De esta manera, por número total de habitantes encabeza la lista Sevilla, con 2.000.510 de ciudadanos a 1 de abril de 2026, seguida de Málaga, con 1.813.818; Cádiz, con 1.267.198; Granada, con 957.082; Almería, con 785.914; Córdoba, con 772.081; Jaén, con 619.638 y Huelva, con 542.240 habitantes.

Atendiendo a la procedencia de la población, la provincia con mayor número de habitantes nacidos en el extranjero es Almería, con 207.047 residentes (un 26,34% del total de su población); seguida de Málaga, con 455.156 (un 25,09%); Huelva, con 75.443 (un 13,9%); Granada, con 126.315 (un 13,2%); Sevilla, con 177.498 (un 8,87%); Cádiz, con 104.009 (un 8,2%); Jaén, con 39.631 (un 6,4%) y Córdoba, con 45.649 (un 5,91%).

Por su parte, en el conjunto nacional, la población de España ha registrado un nuevo récord histórico hasta los 49.687.120 habitantes en el primer trimestre de 2026, frente a los 49.227.658 a 1 de abril de 2025, con un incremento de 97.021 personas respecto al trimestre anterior, gracias al aumento de los nacidos en el extranjero (123.076 más, hasta un máximo de 10.154.722), mientras que los nacidos en España bajaron en 26.055 personas.

La población nacida en el extranjero --de 10.154.722 personas-- fue mayor que la de nacionalidad extranjera, debido a los procesos de adquisiciones de nacionalidad española, según detalla el INE.

Por su parte, el número de extranjeros aumentó en 94.182 personas durante el trimestre, hasta un nuevo record de 7.346.414 personas. La población de nacionalidad española creció en 2.839 personas.