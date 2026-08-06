Andalucía bate récord con 8,7 millones de habitantes en el segundo trimestre gracias al aumento de extranjeros

Archivo - Varias personas se protegen del sol con sombreros en imagen de archivo. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La población de Andalucía ha registrado un nuevo récord histórico hasta los 8.778.051 habitantes en el segundo trimestre de 2026, frente a los 8.709.437 a 1 de julio de 2025, con un incremento de 8.681 personas respecto al trimestre anterior, gracias al aumento de los nacidos en el extranjero (9.063 más, hasta un máximo de 1.250.164).

Así lo refleja la Estadística Continua de Población que ha publicado este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE), recogida por Europa Press, que refleja que los nacidos en España bajaron en 382 personas.

La población nacida en el extranjero --de 1.250.164 personas-- fue mayor que la de nacionalidad extranjera, debido a los procesos de adquisiciones de nacionalidad española, según detalla el INE.

Por su parte, el número de extranjeros aumentó en 6.675 personas durante el trimestre, hasta un nuevo record de 986.922 personas. La población de nacionalidad española creció en 2.006 personas mientras que los nacidos en España descendieron en 382.

Por provincias, la población creción en seis de las ocho provincias, siendo Córdoba (-983 habitantes, -0,12%) y Huelva (-1 habitantes) las que vieron reducida su ciudadanía.

Por contra, donde más creció el número de habitantes fue en Sevilla, +2.793 (+0,13%); seguida de Almería, +2.527 (+0,32%); Málaga, +2.085 (+0,11%); Granada, +1.407 (+0,14%); Jaén, +432 (+0,069%) y, finalmente, Cádiz, con 421 habitantes más (+0,03%).

De esta manera, por número total de habitantes encabeza la lista Sevilla, con 2.004.487 de ciudadanos a 1 de julio de 2026, seguida de Málaga, con 1.820.507; Cádiz, con 1.267.916; Granada, con 959.738; Almería, con 788.934; Córdoba, con 772.913; Jaén, con 620.254 y Huelva, con 543.302 habitantes.

Atendiendo a la procedencia de la población, la provincia con mayor número de habitantes nacidos en el extranjero es Almería, con 209.390 residentes (un 26,54% del total de su población); seguida de Málaga, con 461.354 (un 25,34%); Huelva, con 76.730 (un 14,12%); Granada, con 128.732 (un 13,4%); Sevilla, con 181.106 (un 9,03%); Cádiz, con 104.849 (un 8,2%); Jaén, con 40.858 (un 6,5%) y Córdoba, con 47.145 (un 6,09%).

Por su parte, en el conjunto nacional, La población residente en España aumentó en 104.178 personas durante el segundo trimestre del año hasta situarse en un total de 49.801.559 habitantes a 1 de julio, lo que representa el valor máximo de la serie histórica, gracias al aumento de los nacidos en el extranjero.

De este modo, el crecimiento poblacional estimado en términos anuales fue de 444.205 personas, según refleja la Estadística Continua de Población que ha publicado este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE), recogida por Europa Press.

El crecimiento poblacional de España se debió al incremento de personas nacidas en el extranjero, ya que el número de nacidas en España disminuyó. Esta población nacida en el extranjero -de 10.291.807 personas- fue mayor que la de nacionalidad extranjera, debido a los procesos de adquisiciones de nacionalidad española.

Por su parte, el número de extranjeros aumentó en 87.197 personas durante el trimestre, hasta 7.437.543, mientras que la población de nacionalidad española creció en 16.981.

En cuanto al número de hogares se situó en 19.874.860 a 1 de julio de 2026, con un crecimiento de 58.794 durante el segundo trimestre de 2026, según la estadística recogida por Europa Press.

Las principales nacionalidades de los inmigrantes durante el segundo trimestre de 2026 fueron la colombiana (con 34.000 llegadas a España), la venezolana (23.300) y la marroquí (21.100). Les siguen la española (18.000), peruana (16.800), brasileña (8.300), italiana (7.600), hondureña (7.200), pakistaní (6.700), y ucraniana (6.600).

Por su parte, las nacionalidades más numerosas de los emigrantes fueron la colombiana (con 11.500 salidas), la marroquí (10.900) y la venezolana (5.900). A continuación se hallan la peruana (5.500), rumana (5.300)española (4.000), italiana (3.700), ucraniana (3.200), china y hondureña, ambas con 2.700 salidas.

Durante el segundo trimestre de 2026 la población creció en todas las comunidades y ciudades autónomas. Los mayores incrementos se dieron en Comunidad Valenciana (0,43%), Baleares (0,36%), Principado de Asturias (0,29%) y Murcia (0,29%).