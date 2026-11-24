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GRANADA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Granada ha experimentado su mayor crecimiento poblacional en cinco años al contar a 1 de enero de 2026 con un total de 957.055 habitantes, 11.258 más que con los que contaba en 2025. El dato hace que la provincia sea la cuarta más poblada de Andalucía, una comunidad autónoma con 8.757.649 habitantes, de los que el 10,93% reside en Granada.

Así se deduce de la información consultada por Europa Press tras la publicación este martes por parte del Instituto Nacional de Estadística (INE) de los primeros datos del Censo Anual de Población, que también dan cuenta de un crecimiento acumulado de la población en la provincia desde el año 2021 de 32.009 habitantes, lo que representa un alza del 3,46%, por encima de la media andaluza.

Los 957.055 habitantes de la provincia de Granada a 1 de enero de 2006 (486.119 mujeres y 470.936 hombres) la sitúan tras la provincia de Sevilla (1.997.757), la de Málaga (1.814.538) y la de Cádiz (1.267.089), que son las tres más pobladas en Andalucía.

Los datos del INE también apuntan que la provincia de Granada ha experimentado una escalada poblacional desde 2021. En aquel año había 925.046 habitantes en la provincia; en 2022 alcanzó los 926.019; en 2023 registró 934.072; en 2024 llegó a 939.741; el pasado 2025 se situó en 945.797, y en este 2026 ha llegado a los 957.055 habitantes (+1,19% respecto al año anterior).

CRECIMIENTO EN LA CAPITAL

De otra parte, la población residente en la ciudad de Granada alcanzó a 1 de enero de 2026 los 240.445 habitantes (128.475 mujeres y 111.970 hombres), lo que la sitúa como la cuarta capital de provincia andaluza tras Sevilla (700.002), Málaga (603.514) y Córdoba (326.534).

Los datos del INE también dan cuenta de un crecimiento continuado de la población en la capital nazarí, en este caso desde el año 2022. Y es que tras una caída del censo de 233.680 personas en 2021 a 230.654 en 2022, desde aquel daño el dato se ha venido incrementando con 232.246 habitantes en 2023, 233.532 en 2024 (muy similar a 2021), una población de 235.294 el pasado 2025, y un incremento que la ha llevado hasta las 240.445 personas en este 2026.

Entre 2025 y 2026, Granada registra el mayor aumento porcentual de población de todas las capitales andaluzas (+2,19%). Además, es la tercera en crecimiento con +5.151 nuevos habitantes en el último año, de forma que solo la superan Sevilla (+11.288) y Málaga (+6.341).

POR MUNICIPIOS

La ciudad de Granada concentra el 25,12% de la población total de la provincia, y si a la capital se suman los nueve siguientes municipios más poblados, estas diez ciudades concentran el 50,72% de la población provincial.

El INE mantiene a la ciudad costera de Motril como la segunda más poblada de la provincia con 60.818 habitantes seguida de Almuñécar con 28.256. El cuarto lugar lo ocupa Armilla con 25.386, seguida de Las Gabias, con 24.102, y Maracena con 22.359, la única de los diez primeros que sufre un muy ligero descenso de población respecto al año pasado.

También a 1 de enero de 2026 Atarfe es la séptima ciudad más poblada de la provincia de Granada con un total de 21.339 habitantes, seguida de Loja con 21.257, Baza, con 20.932 y La Zubia, con 20.571.

En el extremo contrario, 71 de los 174 municipios tienen menos de 1.000 habitantes en 2026 mientras que un total de 30 están por debajo de 500. Los cinco municipios menos poblados son Lobras (138), Juviles (148), Cástaras (169), Carataunas (204) y Turón (205).