Podemos Andalucía pide hablar de programa antes que de gobierno y critica que Sánchez "abra las puertas" a Rivera

El secretario Político de Podemos Andalucía, Pablo Pérez Ganfornina, ha defendido la necesidad de hablar de programa antes que de gobierno, de cara a un posible pacto entre PSOE y Unidas Podemos tras los resultados de las elecciones generales de este domingo, y ha criticado que el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, le "abra las puertas y el dique" al líder de Cs, Albert Rivera.

En rueda de prensa para valorar el resultado de las elecciones, Pérez Ganfornina ha dicho que la experiencia en Andalucía les habla "a las claras" de que "uno no puede gobernar con el PSOE", que tiene que aclarar qué políticas va a defender y para quién va a gobernar, "si se van a tocar los grandes intereses económicos y si se va a dar una vuelta de tuerca a las políticas de austeridad".

El dirigente de la formación morada ha considerado que una vez frenada a la derecha en las elecciones de este domingo se tiene que hablar de las políticas que se van a llegar a cabo y, fundamentalmente, defender una ruptura con la austeridad. "Necesitamos políticas en mayúsculas y antes de hablar de gobierno habrá que hablar de programa", ha insistido Pérez Ganfornina.

Durante su intervención ante los medios, ha reconocido que el resultado obtenido por Unidas Podemos, --que ha bajado de 71 a 45 diputados--, podría haber sido "mejor". Si bien, lo ha considerado "suficiente" para frenar a las políticas de derecha y decir "alto y claro que las pensiones, la sanidad, la educación, la dependencia y los derechos laborales no se tocan ni se venden".

Así, tras apuntar que "la derecha que está al mando de la Junta se ha llevado un gran varapalo", Pérez Ganfornina ha mostrado el "profundo orgullo" de su organización por la "espectacular movilización" lograda este domingo en las urnas y que, en su opinión, "viene a reflejar el espíritu de la moción de censura que desalojó a Rajoy".

El dirigente de Podemos ha indicado, no obstante, que su formación hará autocrítica por el descenso de votos. "No estamos contentos pero tampoco estamos tristes", ha reconocido Pérez Ganfornina, quien ha garantizado que están "vivos" y salen a ganar en las próximas elecciones municipales del 26 de mayo.

"QUE NADIE PIENSE QUE ESTÁ TODO HECHO"

"Que nadie piense que está todo hecho porque no hay nada hecho y no se pueden bajar los brazos porque la derecha no va a parar", ha advertido el secretario Político de Podemos Andalucía, para quien el "voto defensivo" logrado este 28 de abril tiene que convertirse en un "voto de victoria" el próximo 26 de mayo.

Respecto al resultado de Cs en Andalucía, que se ha convertido en segunda fuerza política, ha opinado que el líder de esta formación, Juan Marín, no puede "darse tantos golpes de pecho" porque el resultado es un "varapalo" respecto a lo que reflejaron las urnas el pasado 2 de diciembre en las elecciones autonómicas.

Y es que, según ha destacado, ha quedado demostrado en estas generales que "con participación masiva, la derecha retrocede". Si bien, Pérez Ganfornina ha evocado a la conocida serie de 'Juego de Tronos' para advertir de que "los caminantes blancos continúan; hay que levantar un gran muro frente a su ejército".