Podemos Córdoba pone la vivienda, los salarios dignos y los derechos sociales en el centro de su propuesta para el 29N

La candidata de Podemos al Congreso por Córdoba, Ana Calzada. - PODEMOS

CÓRDOBA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Podemos Córdoba afronta las elecciones generales del próximo 29 de noviembre con una propuesta política que "sitúa las necesidades de la mayoría social en el centro de la agenda", de forma que "la vivienda, el empleo digno, los servicios públicos, el feminismo y la defensa de la paz y los derechos humanos" son algunas de las prioridades que la formación morada quiere llevar al debate electoral.

Según ha informado Podemos en una nota, el acceso a una vivienda digna es una de las principales preocupaciones de la formación, que defiende "intervenir en el mercado del alquiler, frenar la especulación y ampliar el parque público de vivienda para que acceder a un hogar deje de ser un privilegio y vuelva a ser un derecho".

Junto a ello, plantea "mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora, con salarios dignos, una reducción de la jornada laboral y medidas que permitan acabar con la precariedad", porque "trabajar no puede seguir siendo sinónimo de dificultades para llegar a fin de mes".

Además, "la defensa de unos servicios públicos fuertes y universales ocupa también un lugar central" en su propuesta. En consecuencia, defienden "sanidad y educación públicas, con recursos suficientes y accesibles para toda la ciudadanía, independientemente de dónde se viva", lo cual es "una cuestión especialmente importante para una provincia como Córdoba, donde los municipios rurales también necesitan oportunidades y servicios de calidad".

La formación reivindica, igualmente, "el feminismo, los derechos Lgtbiqa+ y la igualdad real, así como el compromiso con la memoria democrática y una política internacional basada en la paz, la solidaridad y el respeto a los derechos humanos".

La candidatura cordobesa, encabezada por Ana Calzada al Congreso y Franky López Morales al Senado, quiere trasladar estas reivindicaciones al ámbito estatal y "dar voz a los problemas cotidianos de los barrios y pueblos de la provincia" de Córdoba.