Podemos denuncia que Moreno "se alía con el ladrillo para favorecer a los especuladores" y llama a la "movilización"

SEVILLA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora de Podemos Andalucía, Raquel Martínez, ha acusado este miércoles al presidente de la Junta, Juanma Moreno, de "aliarse con el ladrillo para favorecer a los especuladores" a colación de la nueva Ley de Vivienda que aprobará su Gobierno.

"El señor Moreno Bonilla no tiene ningún plan nuevo para la vivienda" ha recalcado Martínez en un comunicado, apuntando que "se trata de una ley hecha a la medida de especuladores y de promotores, que sólo va ahondar el problema de la vivienda en Andalucía".

Para Martínez se trata de "la misma receta del PP de siempre, liberalizar suelo y poner el dedo en la falta de oferta y esto ya se hizo antes y fracasó".

La coordinadora andaluza de Podemos ha recordado que a principios de los años 2000 se aumentó la oferta como nunca antes se había hecho en la historia de España y el resultado fue "la burbuja inmobiliaria y la crisis" y, en este sentido, ha dudado que "la misma solución genere un efecto distinto".

Asimismo, ha señalado que la futura ley andaluza plantea una promoción del 25 por ciento de VPO, "pero no dice cuánta de esa oferta será de alquiler", por tanto, "en 10 años el 100% de esa vivienda será de mercado libre sin ningún tipo de protección y ya sabemos también qué consecuencias tiene eso".

Finalmente, la dirigente morada a llamado a "la movilización popular en defensa del derecho a la vivienda" y a convertir esta cuestión "en el eje central en lo que queda de la legislatura andaluza porque nos va la vida en ello".