Podemos denuncia que Moreno lleva años "esquilmando los recursos de la educación pública"

SEVILLA 17 May. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora de Podemos Andalucía, Raquel Martínez, ha denunciado este sábado que el Gobierno de Juanma Moreno lleva años "esquilmando los recursos de la educación pública".

En declaraciones a los medios de comunicación con motivo de su participación en la manifestación en defensa de la educación pública, Martínez ha acusado al Ejecutivo del PP-A de eliminar "3.100 aulas" de la educación pública y "se está viendo claramente como que está haciendo un trasvase de recursos desde la educación pública a la educación privada, porque hay una inversión de unos 1.000 millones de euros".

"Estamos viendo como parece que baja la natalidad, pero solo para la educación pública, porque al final se está desviando tantos recursos a la privada que la gente al final se está yendo a ella", ha dicho.

Ha agregado que no se está respetando en la mayoría de las aulas andaluzas "la bajada de ratios, están sobrepasadas y además, si a eso le sumamos, que no se están reforzando los recursos en la contratación tanto de personal docente como de no docente, estamos asistiendo a la caída de nuestra educación pública, lo que está dañando a miles de familias andaluzas".

Asimismo, ha denunciado que altos cargos del PP, "en vez de escuchar las reivindicaciones de las familias, sobre todo, de niños y niñas más vulnerables, lo que hacen es reírse de ellas e insultarlas".

"Si seguimos así, vamos a conseguir que en Andalucía ir a la escuela pública sea para las personas que no pueden permitirse la privada y vamos a perder un gran valor que para nosotros son los servicios públicos", ha dicho Martínez. Así que desde Podemos Andalucía vamos a seguir, ya lo estamos haciendo en el Parlamento con nuestros diputados y diputadas y vamos a seguir trabajando por reforzar y ayudar a los sindicatos, apoyarlos tanto a los que a usted y los demás sindicatos que hay de docentes como a las familias por supuesto. Así que bueno, lo que

Ha exigido a Moreno, que "siempre está con la bandera andaluza en la boca, que deje de una vez de hablar de que defiende Andalucía cuando no está defendiendo los intereses de las familias y de los niños y niñas andaluzas".