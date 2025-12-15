Podemos exige a Moreno la protección de la necrópolis descubierta entre Chimeneas y Ventas de Huelma (Granada)

La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Por Andalucía y secretaria de acción institucional de Podemos en la comunidad autónoma, Alejandra Durán - PODEMOS

GRANADA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Por Andalucía y secretaria de acción institucional de Podemos en la comunidad autónoma, Alejandra Durán, ha exigido al presidente del Gobierno andaluz, Juanma Moreno, la protección de la necrópolis ibérica descubierta entre Chimeneas y Ventas de Huelma, en la comarca de Alhama de Granada.

En una nota de prensa de Podemos, la parlamentaria andaluza por Granada ha informado de que ha registrado esta semana en la Cámara autonómica una petición de comparecencia y pregunta a la Consejería de Cultura para solicitar medidas de protección a la necrópolis ibérica descubierta recientemente. Los trabajos de seguimiento arqueológico previos al inicio de operaciones de la planta solar de 150MW Caparacena han propiciado el hallazgo de los restos, datados en el siglo VI antes de Cristo.

Para Durán, que a su vez es portavoz en la Comisión de Cultura y Deporte, "se trata de un hallazgo muy significativo del siglo VI antes de Cristo, con fosas de inhumación y cremación, urnas funerarias, ánforas fenicias y ajuares de oro, que revela la transición de rituales funerarios y la influencia fenicia en esta zona de la provincia de Granada"

Para la diputada morada es incomprensible que, "pese a su importancia histórica y cultural esta necrópolis no haya frenado el proyecto de la planta fotovoltaica, por eso urge que la Junta de Andalucia valore la necrópolis y su protección de manera urgente".