Podemos Granada pide movilizarse el 25N "ante quienes niegan la existencia de violencias machistas"

La parlamentaria andaluza por Granada y Secretaria de Acción Institucional de Podemos Andalucia, Alejandra Durán, en una sesión en la Cámara autonómica. - PODEMOS

GRANADA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria andaluza por Granada y Secretaria de Acción Institucional de Podemos Andalucia, Alejandra Durán, ha llamado a movilizarse y salir a la calle el 25 de noviembre, Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, "ante quienes niegan la existencia de las violencias machistas y las instrumentaliza como arma política".

"Andalucía atraviesa una situación especialmente preocupante en la que encabezamos el número de mujeres asesinadas por violencia machista y el número de mujeres activas en el sistema VioGen, por ello urge poner todos los recursos necesarios por parte de todas las administraciones", señala la formación en una nota de prensa.

En ese sentido, la diputada autonómica por Granada denuncia que Moreno estrenó la legislatura en mayoría absoluta "con recortes en la atención a las mujeres que consolidaban la pérdida de peso absoluto y relativo de las políticas de igualdad", aprovechando las transferencias del Pacto de Estado contra la Violencia de Género "para enjugar su nulo compromiso con recursos propios".

Las transferencias estatales han llegado a suponer el 76% de los recursos disponibles, con una inejecución presupuestaria que a falta de un trimestre por contabilizar no llega a la mitad. "El compromiso del PP con la igualdad efectiva, el avance de derechos para las mujeres y la lucha contra la violencia de género no tiene el respaldo presupuestario que cabría esperar de sus discursos rimbombantes".

Asimismo Durán ha asegurado que el feminismo es más necesario que nunca: "El feminismo sí que nos protege, sí que nos va a proteger siempre. Cuantas más leyes feministas haya, cuanta más implementación, cuantos más recursos para combatir la violencia machista haya, más nos va a proteger".

La dirigente morada ha criticado a "aquellos de derechas o de extrema derecha que dicen que el feminismo divide a las mujeres y a los hombres", y ha subrayado que el feminismo garantiza igualdad y mejora la vida de todas las mujeres".