Podemos-IU pide al Ayuntamiento de Granada que "haga cumplir las medidas de seguridad" ante los rebrotes de Covid-19

GRANADA, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

Podemos-IU ha exigido este domingo al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Granada que "actúe y haga cumplir las medidas de seguridad para frenar los contagios de Covid-19" ante los rebrotes que se están produciendo en la ciudad.

Granada es la provincia con mayor número de focos de coronavirus del país, y la mayoría de los contagiados son personas de menos de 45 años, según ha avisado la coalición de Podemos-IU, que, por ello, ha urgido en un comunicado a que las instituciones como el Ayuntamiento "intervengan y comiencen a hacer cumplir las normas sanitarias para que la ciudad no dé un paso atrás".

El portavoz de la coalición, Antonio Cambril, ha señalado que "esta situación es muy grave, y es responsabilidad de este gobierno municipal vigilar el cumplimiento de las medidas de sanidad".

Además, ha explicado que el portavoz del PP, César Díaz, reconoció en la pasada reunión de la Junta de Participación Vecinal que esta ciudad "necesitaba aumentar la vigilancia ante la cantidad de personas que no usan mascarilla, o la usan indebidamente".

Cambril exige, por tanto, que, "ya que el equipo de gobierno conoce la situación, ponga en marcha la figura de los inspectores, dado que la obligatoriedad del uso de protección debe ir acompañada por una labor de vigilancia".

Además, ha considerado "inaceptable que la empresa Rober, concesionaria del autobús en Granada, no provea de mascarillas a los granadinos que por falta de medios no puedan contar con ellas, como por ejemplo, a los parados", al tiempo que tachado de "sinrazón" que los dispensadores de gel hidroalcohólico "no se encuentren a la entrada del autobús, sino a la salida".

El concejal de Podemos-IU ha tildado de "insensata" la actuación de la Alcaldía, que "parece que no se toma en serio la magnitud de esta pandemia y la posibilidad de su reactivación, tal como empieza a suceder con los rebrotes en la provincia".

Para la coalición de izquierdas, la situación es "sumamente delicada", por lo que la ciudad "debe actuar antes de que se tengan que lamentar tanto nuevas muertes, como un paso atrás en medidas de contención social".

La formación pide, además, que la Policía Local "ponga especial atención a las concentraciones de personas en los bares, ya que en muchas ocasiones no se llega a respetar el metro y medio de distancia, tanto entre grupos como entre mesas".

Finalmente, Podemos-IU hace, además, un llamamiento "a la responsabilidad social", y recuerda la importancia de cumplir todas las medidas recomendadas por Sanidad, como el uso de mascarillas y el mantenimiento de la distancia de seguridad. "Tan solo con compromiso y solidaridad hacia los más vulnerables, Granada recuperará la normalidad completa", ha concluido el portavoz de la coalición.