Podemos lleva a Fiscalía a edil de Urbanismo de Granada por "incumplimientos" al licitar las obras de avenida Cervantes

El Ayuntamiento defiende que el proceso "cumple escrupulosamente todos los procedimientos"

GRANADA, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Podemos ha presentado una denuncia ante la Fiscalía provincial de Granada contra el concejal de Urbanismo, Obras Públicas y Licencias de la capital "al detectar que existen graves incumplimientos legales" en la licitación de las obras de la avenida Cervantes.

A través de un comunicado, el presidente del partido morado en Granada, Salvador Soler, recuerda el "fuerte movimiento vecinal de oposición" a estas obras, y explica que los incumplimientos "están relacionados con la seguridad de los trabajadores, los riesgos para la salud pública de la población y las dañinas afectaciones al medio ambiente, no solo del barrio sino de toda ciudad, dado que ya sabemos que Granada es un punto negro de contaminación atmosférica en el mapa de España".

La denuncia de Podemos alerta que la licitación, con un presupuesto superior a 3,4 millones de euros, "se ha aprobado sin la preceptiva Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), ni la Evaluación Ambiental Simplificada, pese a tratarse de una actuación con fuerte impacto urbano: tala de al menos 19 árboles consolidados, sustitución de redes de fibrocemento y obras en una ciudad declarada zona de protección atmosférica por altos niveles de contaminación".

Para Soler "en una de las ciudades con el aire más contaminado de España, omitir la evaluación ambiental no es solo una irregularidad grave administrativa: es una amenaza directa a la salud pública." Además, señala que el proyecto contempla la retirada de tuberías de fibrocemento con amianto --material cancerígeno de primer nivel-- sin que se haya exigido el Plan de Trabajo específico frente al amianto previsto en el Real Decreto 396/2006".

Según la denuncia, este incumplimiento expone a trabajadores y vecinos a un riesgo cierto de inhalación de fibras de amianto, asociadas a graves enfermedades como cáncer de pulmón, asbestosis y mesotelioma.

De todo ello el partido morado deduce "posibles responsabilidades penales por presuntos delitos tipificados en el Código Penal en los artículos 325, contra el medio ambiente, 316, contra la seguridad de los trabajadores, y 404 y 329, por falsedad documental y prevaricación administrativa".

Para el portavoz de la formación de izquierdas, "el concejal de Urbanismo es el responsable directo de la legalidad del expediente, "no pudiendo alegar desconocimiento de la normativa ambiental y de prevención de riesgos."

La denuncia solicita a la Fiscalía que reclame la suspensión inmediata de la licitación, adjudicación y ejecución de las obras, hasta que se garantice el cumplimiento de la normativa en materia ambiental y de seguridad laboral.

Para Soler, "si se permite que el procedimiento continúe y la obra comience tal y como está proyectada, los daños a la salud, al arbolado urbano y a la calidad del aire serán irreversibles".

RESPUESTA DEL AYUNTAMIENTO

A raíz del comunicado de Podemos, el portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Granada, Jorge Saavedra, ha destacado que la obra de la avenida Cervantes, licitada por la empresa pública Emasagra, se ha realizado "respetando escrupulosamente todos los procedimientos" establecidos en la ley de contratos del sector público, con los informes jurídicos y técnicos correspondientes. "Los servicios jurídicos estudiarán cualquier circunstancia", ha añadido.

En relación a las críticas sobre el fibrocemento, Saavedra ha subrayado que la reforma precisamente busca "cambiar el fibrocemento" para hacerlo "mucho más seguro para la población" y con las condiciones laborales legales. El resultado, ha dicho, será "una avenida con más árboles, más espacio para el peatón, mobiliario nuevo y canalizaciones renovadas".

El portavoz municipal ha dicho que "este equipo de gobierno siempre ha entendido que hay que ser respetuosos con la autonomía local" y que su compromiso está "con los granadinos y con el programa electoral" que presentaron.

Así, ha explicado que el plan de obras impulsado por el equipo de gobierno del Partido Popular contempla "60 actuaciones en todos los distritos" con una inversión cercana a los 40 millones de euros, con el objetivo de crear "una ciudad más verde, más accesible, más moderna y mejor para vivir".

A renglón seguido se ha referido a la acción judicial de Podemos y al respecto ha señalado que "nos encontramos una vez más ese oportunismo político, esos intereses políticos que quieren que Granada no avance". Y ha añadido que "no lo van a conseguir".

Finalmente, ha reiterado el compromiso de seguir "mejorando Granada" y construyendo "una ciudad moderna y accesible". "Seguimos andando este camino para cuidar Granada", ha concluido Saavedra.