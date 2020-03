Podemos pide reforzar la Inspección de Trabajo ante "vulneraciones de derechos" laborales en la crisis del coronavirus

SEVILLA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Podemos Andalucía ha advertido este lunes de la recepción en el partido de denuncias que avisan de "vulneraciones de derechos" entre trabajadores que se ven afectados por la crisis generada por el coronavirus Covid-19, y ha anunciado que va a iniciar una ronda de contactos con centrales sindicales para "radiografiar" la situación de los trabajadores y conocer de primera mano la información que dichas organizaciones están recibiendo al respecto, así como reclama un "refuerzo" de la Inspección de Trabajo.

Son algunas de las propuestas que ha anunciado este lunes en una rueda de prensa no presencial el responsable de la Secretaría Política y de Comunicación de Podemos Andalucía, Pablo Pérez Ganfornina, quien ha comenzado su intervención lanzando un mensaje de "ánimo y agradecimiento especial" a los profesionales de la sanidad pública, de España en general y de Andalucía en particular, porque "se ha demostrado que, en un momento crítico, la sanidad pública es la que nos defiende a todos".

Igualmente, ha dado las gracias a otros colectivos de trabajadores como el personal de limpieza, quienes trabajan en las cajas de supermercados, los transportistas o las trabajadoras --mayoritariamente mujeres-- que prestan servicio de ayuda a domicilio y cuidan así "de los más vulnerables", las personas mayores.

Tras asegurar que "vamos a salir de esta situación", el representante de Podemos ha apelado a "pensar en las medidas" que permitan hacerlo "con el menor impacto posible para la salud y la economía", que para Podemos está ligada fundamentalmente al empleo, según ha resaltado Pérez Ganfornina.

Al respecto, ha avisado de que a Podemos están llegando "centenares de casos" en las distintas provincias sobre, por ejemplo, la "situación insostenible" que viven las trabajadoras de ayuda a domicilio, con "denuncias sobre el no cumplimiento en materia de prevención", ya que "no hay un plan exhaustivo y concreto sobre protocolos de actuación", y "en algunos casos se nos ha informado de que existe la petición de vacaciones forzosas", algo que se reproduce en otros sectores y que es "ilegal", según ha subrayado antes de aseverar que, "en un sector que atiende a los más vulnerables, no puede ser que no se cumplan protocolos mínimos de actuación".

De igual modo, el secretario Político de Podemos Andalucía ha advertido también de situaciones en las que "no existe ningún tipo" de medidas de prevención frente a un posible contagio de coronavirus entre trabajadores de 'call center', de forma que "miles de trabajadores" están "en un mismo espacio sin la distancia necesaria de separación, y horas y horas atendiendo demandas que les llegan de la ciudadanía".

Al respecto, desde Podemos y el grupo parlamentario de Adelante Andalucía reclaman "prudencia y responsabilidad al empresariado, y garantías y seguridad para los trabajadores".

De igual modo, el representante de Podemos ha advertido de la situación de "total vulnerabilidad" en la que se encuentra el personal de Salud Responde que atiende consultas sobre síntomas o protocolos de actuación ante el coronavirus, "sin prácticamente medidas de seguridad", una situación que ha tachado de "insostenible" y por la que ha exigido "responsabilidad" a la Junta de Andalucía y a la empresa Ilunion.

También ha realizado un llamamiento para que el Gobierno andaluz de PP-A y Ciudadanos (Cs) "rectifique y evite que la suspensión temporal de servicios estructurales" en colegios como los de comedores escolares o el de la limpieza suponga "despidos masivos" y "estemos dejando en la estacada a miles de trabajadores en Andalucía".

"Si tiene que haber una suspensión temporal del servicio, tiene que ser con garantías de que no se pierde el empleo", ha argumentado Pérez Ganfornina, quien también ha llamado la atención sobre la situación de "total abandono" que sufren otros colectivos como el de las empleadas de hogar o los trabajadores de la hostelería.

Para Podemos, "el dilema para los trabajadores en Andalucía no puede ser elegir entre salud y empleo", y "no podemos salir de esta crisis sanitaria y también económica como salimos en 2008, con miles de despidos, mayor precariedad e inseguridad en el trabajo".

PROPUESTAS

Así las cosas, ha enumerado cinco medidas que desde Podemos y Adelante Andalucía plantean ante esta crisis, comenzando por la de "intervenir la sanidad privada" en la comunidad autónoma apoyándose en lo establecido por el Gobierno central al respecto.

"Exigimos a la Junta de Andalucía y a su presidente, Juanma Moreno, que intervenga la sanidad privada, que ponga a disposición de la sanidad pública los recursos y el personal y la infraestructura de la privada", ha resumido Pérez Ganfornina, quien ha apostillado que "no puede ser que haya hospitales al borde del colapso teniendo otras infraestructuras sanitarias ahora mismo sin rendimiento alguno".

De igual modo, desde Podemos han anunciado el inicio, este mismo lunes, de "una ronda de llamadas y contactos con centrales sindicales para conocer la situación que están pulsando y radiografiando, porque nos llegan miles de casos de vulneración de derechos fundamentales".

También, la habilitación, en su página web y redes sociales, de "un formulario de denuncias" para "hacer pública y visible la situación general del empleo que están sufriendo miles de familias en toda Andalucía".

La cuarta propuesta pasa por "pedir el refuerzo de la Inspección de Trabajo para garantizar la seguridad en el empleo, más en estas circunstancias que nunca", y la quinta es plantear "una moratoria de deuda".

"Una política fiscal favorecedora de las empresas tiene que ir siempre vinculada al criterio de mantenimiento del empleo", según ha expresado Pérez Ganfornina, quien ha incidido en que, "en una situación de crisis sanitaria y económica, no podemos dejar en la estacada a miles de trabajadores", y al respecto ha advertido de que, durante los últimos días, "ya estamos atendiendo a miles de despidos masivos, especialmente de las grandes multinacionales, que sólo miran a sus propios beneficios y también quieren sacar tajada de esta crisis", algo que "no podemos permitir", según ha aseverado.

El responsable de la Secretaría Política y de Comunicación de Podemos Andalucía ha concluido realizando un llamamiento "a la reflexión y a la responsabilidad", así como animando "a cumplir con todos los criterios de las autoridades sanitarias", pero también a "hacer política a favor de la mayoría social, a garantizar el empleo y renta para la mayoría", porque "no podemos salir de la crisis dejando en la estacada a una buena parte de la población", según ha insistido.