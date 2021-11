Unidas Podemos presentará una enmienda a la totalidad al Presupuesto de la Junta porque "humilla" al Estatuto

Martina Velarde señala que su formación también ha presentado enmiendas a los PGE, en respuesta a demandas "históricas" de Córdoba y Jaén

CÓRDOBA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora de Podemos en Andalucía y diputada nacional por Córdoba, Martina Velarde, ha anunciado este viernes que Unidas Podemos por Andalucía (UPporA) presentará una enmienda a la totalidad al proyecto de presupuestos de la Junta de Andalucía para 2022 que ha aprobado el Gobierno que preside el popular Juanma Moreno, porque dichas cuentas "humillan" al Estatuto de Autonomía de Andalucía, ya que "reducen nuestra autonomía y capacidad de gobierno, pues dependen de los fondos europeos y del Gobierno central".

En este sentido y en rueda de prensa, Velarde, que ha estado acompañada por el diputado de Unidas Podemos Rafa Mayoral, ha explicado que el proyesto presupuestario del Ejecutivo andaluz de PP y Cs "va en el camino opuesto a lo que se debería seguir para una recuperación que sea justa e inclusiva".

De hecho, para Podemos Andalucía estos presupuestos "insisten en políticas fracasadas y condenan a Andalucía a la cola de la recuperación porque mantienen los privilegios a la minoría y se olvidan de los problemas reales de Andalucía".

Velarde ha señalado también que "estos presupuestos, no solo no van a contribuir a cerrar la brecha entre Andalucía y el conjunto del país, sino que ahondan aún más en la precariedad", opinando la dirigente de la formación morada que "el Gobierno andaluz no está a la altura de la oportunidad inédita que tiene Andalucía para la recuperación social y económica que merece".

Por otro lado, Velarde ha informado de que el Grupo Parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados ha presentado varias enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) "para cumplir con varias reivindicaciones históricas para Andalucía, principalmente para las provincias de Córdoba y Jaén".

En este sentido, para Córdoba se han presentado dos enmiendas, una para la mejora de la N-432 e inversiones para la puesta en marcha del Cercanías para el Valle del Guadalquivir, además de para la eliminación de la partida para la ampliación del cementerio nuclear de El Cabril.

Para Jaén, las reivindicaciones históricas recogidas en las enmiendas presentadas son las referentes a la continuación de las obras de la A-32 y la renovación del tramo ferroviario de Linares-Baeza a Moreda. A ello también se suma la solicitud de una partida presupuestaria de 15 millones de euros para la conservación del espacio natural de Doñana, en Huelva.