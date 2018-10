Podemos urge a la Junta presentar el calendario legislativo del 2018 y cumplir el del 2017, "aunque sea con retraso"

Publicado 06/03/2018 12:37:35 CET

SEVILLA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Podemos Andalucía ha apremiado este martes al Gobierno andaluz a presentar ya el calendario legislativo del actual ejercicio porque "estamos en marzo y aún no lo ha anunciado", así como le ha exigido cumplir con el que anunció en el 2017, "aunque sea con retraso".

En rueda de prensa, la portavoz adjunta del grupo parlamentario del partido morado Esperanza Gómez ha advertido de que el hecho de que el Gobierno andaluz no haya llevado al Parlamento todas las iniciativas legislativas que anunció para el 2017 demuestra que "no tiene pulso legislativo, entre otras cosas, porque no tiene pulso político".

Además, ha hecho hincapié en que las proposiciones de ley que sí ha presentado se caracterizan por ser normas "que no concretan, que no crean derechos ni innovan el ordenamiento jurídico", en definitiva, para Podemos, "no mejoran la vida de la gente, a eso nos tienen acostumbrados el Gobierno andaluz cuando consigue traer las normas al Parlamento, porque hay veces que hay que esperar meses a que cumpla con su calendario".

Un ejemplo de esta circunstancia, a juicio de Gómez, es el proyecto de ley sobre la Formación Profesional que afronta el debate de totalidad este martes en la Cámara autonómica y que, para el partido morado, "es ejemplo de la incapacidad del gobierno de desarrollar normas para crear empleo estable y de calidad".

Tras aludir a los "durísimos" informes que ha presentado contra esta norma el CES y el gabinete jurídico de la Junta, la dirigente morada ha incidido en el carácter "poco innovador" de la propuesta, que además es un "batiburrillo" de normas ya existentes. "El Gobierno andaluz no tiene ingenio ni ideas nuevas", ha abundado para justificar la enmienda a la totalidad que ha presentado Podemos contra el texto.

Del mismo modo, Gómez ha censurado que la Junta actúa desde San Telmo como "un bunker" pues elabora las propuestas normativas "sin tener ningún contacto con la realidad y sin hacer caso a los informes negativos" de los organismos pertinentes. "No es un texto digno de ser debatido en el Parlamento", ha apostillado.

También ha criticado Podemos el proyecto de ley por el que se modifica la Ley de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género, y frente al que también ha presentado una enmienda a la totalidad por presentar un texto "anacrónico", que "no es propio del 2017" y "claramente insuficiente".

Y es que, como ha explicado la portavoz de Justicia de Podemos, Begoña Gutiérrez, en la rueda de prensa, no recoge las reivindicaciones del movimiento feminista ni del pacto de Estado, a pesar de que el Gobierno andaluz fue el impulsor del mismo. Tras defender que la Junta debería haber presentado una nueva ley y no una modificación, también ha rechazado que la memoria económica recoja que su aplicación sería a coste cero: "¿cómo se va a combatir esta lacra sin ninguna partida presupuestaria?", se ha preguntado.

RECHAZO A TRAMITAR POR URGENCIA LA BIOCLIMATIZACIÓN

De otro lado, ha criticado que este martes la Mesa del Parlamento haya vuelto a rechazar la propuesta que había registrado el partido morado al objeto de que su proposición de ley para la bioclimatización de las aulas andaluzas se tramitara en el Parlamento por la vía administrativa de urgencia.

Tras recordar que la propuesta recoge las reclamaciones de las Ampas, Esperanza Gómez ha lamentado que el PSOE-A y Cs hayan vuelto a rechazar su tramitación urgente.

"Del PSOE-A nos esperamos todo pero Cs nos vuelve a sorprender", ha agregado antes de recordar que los de Juan Marín defendieron una proposición no de ley en el Parlamento que precisamente recogía "cosas muy parecidas" a las que contempla la propuesta legislativa.

"Era urgente para una PNL pero cuando se trata de tramitar una ley por urgencia, que recorta los plazos de un texto muy trabajado ya por los sectores que lo sufren, han votado en contra otra vez", ha censurado la portavoz adjunta de Podemos.