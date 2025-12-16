Podemos urge a Moreno "responsabilidades, explicaciones, dejar de mentir y señalar a víctimas del escándalo del cribado"

El candidato de Podemos Andalucía a la Junta, Juan Antonio Delgado. - PODEMOS ANDALUCÍA

SEVILLA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Podemos a la presidencia de la Junta en las próximas elecciones andaluzas, Juan Antonio Delgado, ha exigido este martes al jefe del Ejecutivo andaluz y líder del PP-A, Juanma Moreno, "que deje de mentir" y de "señalar a las víctimas del escándalo del cribado" de cáncer de mama de la sanidad andaluza, así como que "asuma responsabilidades y que dé explicaciones de una vez" sobre lo sucedido.

Así lo ha señalado el también parlamentario andaluz en una rueda de prensa en la sede de Podemos Andalucía en Sevilla en la que ha aseverado que esta comunidad autónoma "merece un Gobierno que diga la verdad y que ponga la vida de la gente por delante de cualquier otro interés".

Según explica Podemos en una nota, Delgado ha sostenido que el "escándalo" del cribado del cáncer de mama en Andalucía es "el ejemplo más claro de por qué la gente está harta y cada vez más andaluces no confían en el PP para solucionar sus problemas".

"Luego se preguntan por qué la gente está cansada de la política y de los discursos vacíos. Porque cuando llegan al Gobierno, como ha hecho Moreno Bonilla, mienten, esconden la verdad y ponen por delante otros intereses aunque eso signifique jugar con la salud de la gente", ha razonado Delgado.

El dirigente de Podemos ha opinado que el caso del cribado del cáncer de mama "no es una cuestión ideológica, es una cuestión de vidas". "Aquí no hablamos de debates políticos, hablamos de mujeres a las que se les ocultó información vital mientras la Junta miraba para otro lado", ha señalado.

Delgado ha remarcado que la Junta de Andalucía "sabía que existían retrasos graves en el programa de detección precoz al menos desde enero de 2024" y, aun así, "desde 2021 se dejó de informar a las mujeres de los resultados". "No fue un error administrativo, fue una decisión consciente, una orden verbal, como han declarado los propios profesionales sanitarios", ha abundado.

Tras añadir que "el problema no es solo lo que ocurrió, sino la cadena de mentiras posteriores", ha criticado que Moreno "primero habló de tres o cuatro casos, después de 50, más tarde de más de 2.000, y llegó incluso a justificar el silencio diciendo que no informaban para no crear ansiedad".

"Esa excusa es indecente cuando existe una obligación legal de informar", ha apostillado el candidato de Podemos, que ha aseverado que Moreno "negó que hubiera derivaciones a la privada y, sin embargo, han aparecido más de 300.000 mamografías derivadas". "Demasiadas mentiras, demasiadas contradicciones y demasiado sufrimiento acumulado", ha recalcado, señalando además que "incluso hoy el propio consejero (Antonio) Sanz ha llegado a desmentir públicamente al presidente de la Junta".

Para Delgado, "esto no es un fallo puntual ni un problema aislado". "Es una negligencia grave consecuencia de un modelo sanitario que prioriza el negocio privado frente a la salud pública", ha afirmado antes de concluir que "llevamos años advirtiéndolo y hoy es más evidente que nunca: los recortes matan".