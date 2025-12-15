Afectadas del cribado que han desarrollado cáncer de mama piden "la verdad" y aseguran que son "301 y no 23"

SEVILLA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Mujeres afectadas por los fallos en el programa del cribado del cáncer de mama que han terminado desarrollando cáncer de mama han pedido, a través de mensajes difundidos por la Asociación Amama, la "verdad" sobre el número de pacientes que, como consecuencia de los retrasos en las pruebas diagnósticas, han terminando desarrollando un tumor maligno.

Han asegurado, además, que son "301 y no 23", en alusión al 1% de mujeres que con un diagnóstico bi-rad 3 terminan desarrollando cáncer, tal como recordó el presidente de la Junta, Juanma Moreno, en un acto en Barcelona para presentar su libro. El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha aclarado que este porcentaje es un "media mundial" y que "siempre lo hemos dicho".

Anabel Cano, la mujer que pidió a gritos en el Parlamento de Andalucía que Moreno le explicara qué había ocurrido con el cribado del cáncer de mama, ha clamado este lunes a las puertas del Virgen del Rocío por una respuesta. "No es verdad lo del 1%. Están jugando con mi vida", ha dicho, al tiempo que ha criticado que todavía no se le haya dado rehabilitación para no perder la movilidad de uno de sus brazos tras someterse a una mastectomía --cirugía para extirpar total o parcialmente el tejido mamario--.

"El pecho ya lo he perdido, pero no voy a perder la movilidad. No me voy a callar ni por mí ni por las demás", ha sentenciado. En la misma línea, pacientes de Cádiz, Almería, Jaén, Sevilla y Málaga, entre otras provincias, han lamentado a través de audios difundidos por Amama la "aberración" de que se diga que son 23 las mujeres afectadas por el cribado del cáncer de mama.

"No diga que son 23, somos más de 300". Acusan a Juanma Moreno de "frialdad, descaro y no tener vergüenza". Por último, hacen un llamamiento a que "prevalezca la verdad". "Estamos hartas de la política basada en la mentira", han concluido.