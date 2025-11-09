Podólogos avisan de que la cobertura pública en Andalucía "sigue siendo insuficiente" para casi 800.000 diabéticos

SEVILLA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ilustre Colegio Profesional de Podólogos de Andalucía (Copoan) ha alertado de que "la actual cobertura pública de atención podológica sigue siendo insuficiente para atender las necesidades de las 796.625 personas diagnosticadas de diabetes en Andalucía", según los datos de la Base Poblacional de Salud del año 2023.

Así lo ha señalado la entidad colegial en una nota con motivo del Día Mundial de la Diabetes, que se celebra el próximo 14 de noviembre, en la que ha remarcado que el pie diabético constituye "una de las complicaciones más frecuentes y graves de la diabetes".

Sin embargo, "la mayoría de estos casos se detectan cuando las lesiones ya están avanzadas, por la falta de revisiones periódicas en el sistema sanitario público", según agrega el Copoan, que detalla en su comunicado que los datos más recientes revelan que la tasa de amputaciones por pie diabético en Andalucía se sitúa "en torno a 22 por cada 100.000 habitantes", y la supervivencia a cinco años tras una amputación "no supera el 40%, cifras que ponen de manifiesto la necesidad de reforzar la prevención y la atención temprana".

En este sentido, los podólogos andaluces ponen de relieve que "hasta un 85% de las amputaciones podrían evitarse si los pacientes recibieran una valoración podológica temprana y un tratamiento".

Desde el colegio de podólogos explican que "en la memoria económica del proyecto de orden de la Consejería de Salud y Consumo aprobada el 9 de noviembre de 2023 se estableció oficialmente la creación de la categoría profesional de podólogo en el Servicio Andaluz de Salud, y un calendario de incorporación de 34 profesionales --uno por cada distrito de Atención Primaria-- repartidos entre 2024 y 2026".

Según el documento, "la incorporación debía iniciarse con ocho plazas en julio de 2024, 13 adicionales en enero de 2025 y otras 13 en enero de 2026", si bien "a fecha actual solo se han incorporado cuatro profesionales, una cifra que evidencia la lentitud en la ejecución de este compromiso, aún pendiente de completarse según la planificación prevista", avisan desde la entidad.

Desde el Colegio Profesional de Podólogos de Andalucía remarcan que la creación de la categoría fue "un paso histórico", pero apostillan que la medida "no tendrá impacto real hasta que los podólogos estén plenamente integrados en los equipos de Atención Primaria". "No basta con crear la categoría sobre el papel, hay que dotarla de recursos y presencia efectiva en los centros de salud", ha subrayado en esa línea la presidenta del Copoan, Rosario Correa.

Andalucía cuenta con más de 200 Zonas Básicas de Salud, que agrupan numerosos municipios y centros de salud. "Incluso en el escenario más optimista, con las 34 incorporaciones completadas, la cobertura sería totalmente insuficiente para garantizar la presencia de un podólogo en cada zona, que es el mínimo necesario para ofrecer atención preventiva y continuada a la población", explica Correa, quien subraya que, por tanto, "lo deseable sería contar con un podólogo por centro de salud, tal y como ocurre con otros profesionales sanitarios integrados en los equipos de Atención Primaria".

LA ATENCIÓN PODOLÓGICA "NO ES UN LUJO"

Los podólogos andaluces defienden que la atención podológica "no es un lujo, sino una herramienta esencial de salud pública", e incorporar podólogos en los equipos multidisciplinares de los hospitales y centros de salud "permite detectar lesiones incipientes, educar al paciente en el autocuidado del pie diabético y reducir complicaciones que derivan en largas hospitalizaciones y amputaciones evitables".

"Cada amputación que se evita no solo salva un pie: preserva la autonomía, la calidad de vida y la esperanza de muchas personas", remarca Correa.

En esa línea, y en el marco del Día Mundial de la Diabetes, desde el Colegio Profesional de Podólogos de Andalucía subrayan que "invertir en podología preventiva ahorra costes al sistema sanitario y mejora los resultados en salud, evitando intervenciones quirúrgicas, prótesis y largos procesos de rehabilitación".