La Policía descarta la "intencionalidad" en la posible electrocución de una mujer en un spa de Granada

Archivo - Coche de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo

GRANADA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha descartado que exista una "intencionalidad" en el accidente de una mujer que el miércoles sufrió un desvanecimiento por una posible electrocución en la zona de spa de un hotel del centro de la capital granadina.

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha señalado a preguntas de los periodistas en Granada que todo apunta "claramente" a un accidente y que la mujer ya está recuperada y se prevé que en las próximas horas reciba el alta médica.

La mujer fue trasladada pasado el mediodía del miércoles a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada tras sufrir un desvanecimiento que se podría haber producido después de que accionara el botón de burbujas de esta zona de relajación.

Desde el 112 se dio aviso a los servicios sanitarios del 061, que activó el traslado al centro hospitalario, y a la Policía Nacional, que se ha hecho cargo de la investigación.