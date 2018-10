Policía Local de Córdoba actúa frente al 'botellón' en la última noche de 'Carnaval en la calle'

Publicado 18/02/2018 14:48:31 CET

Emilio Aumente pide "responsabilidad" a las familias de los menores que consumen alcohol en la vía pública

CÓRDOBA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El teniente de alcalde de Presidencia y Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Córdoba, Emilio Aumente, ha informado este domingo de que, en la última noche del 'Carnaval en la calle', la Policía Local ha actuado frente al botellón, contra el consumo de alcohol por menores y en seguridad preventiva, a raíz de la gran cantidad personas jóvenes reunida en distintos puntos de la zona del barrio de San Agustín y la Plaza de San Juan Letrán, y que confluyó en una gran concentración en la Plaza de Juan Bernier.

En un comunicado, Aumente ha detallado que, "a la altura de la Plaza de Juan Bernier, se concentró una gran cantidad de personas más jóvenes que hicieron 'botellón'" y que, como consecuencia de ello, hubo que cortar el tráfico en la calle Santa María de Gracia hasta que, "poco a poco, fue diluyéndose y retirándose, para que, a continuación, entrara Sadeco y limpiara toda la zona".

"No ha habido situaciones graves en cuanto a incidencias sanitarias; no obstante, sí hubo unas actuaciones por parte del 112, unas 20 por intoxicaciones etílicas, pero no hubo ningún coma etílico, si bien es cierto que eran personas muy jóvenes y que el uso y el abuso del alcohol lógicamente conlleva esto", ha agregado Aumente.

Además, ha reiterado un mensaje de responsabilidad a las familias, ya que "los padres y madres tienen que tener también en muy en cuenta que personas tan jóvenes no pueden estar en la vía pública bebiendo de esa forma alcohol".

Por último, el teniente de alcalde de Seguridad Ciudadana ha indicado que "no hubo problemas de altercados, solamente de una pelea breve, pero la Policía Local actúo y no hubo nada más que lamentar", y ha agregado que también se impusieron denuncias como consecuencia del botellón que serán tramitadas por el departamento correspondiente.